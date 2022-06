Se anunta o miercuri fara gaz la Bocsa

BOCSA - Distribuitorul regional anunta sistarea temporara a gazelor naturale, miercuri, 22 iunie, de la 9.00 la 17.00, pe 28 de strazi din orasul Bocsa!Asa cum ne-am obisnuit, investitiile in infrastructura nu se fac fara vreun disconfort, lucru pe care-l vor simti acum o buna parte din bocseni, cand serviciul de distributie a gazelor naturale va fi intrerupt."Delgaz Grid continua programul de investitii in judetul Caras-Severin, in aceasta saptamana urmand sa fie finalizata o importanta ... citeste toata stirea