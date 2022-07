Vestigiile trecutului, in lumina tiparului

ANINA - Ne referim la cartea "Cercetari arheologice in pesteri din bazinul Anina-Steierdorf", a prof. Sorin Marius Petrescu, lansata recent la centrul cultural muzeistic din oras!Cartea a aparut cu sprijinul financiar al Primariei Anina si al Muzeului Caransebes la cea mai de calitate editura pentru volume de arheologie. Conform autorului, cartea are un continut arheologic si prezinta istoricul cercetarilor demarate in 2005, precum si discutii legate de epoci, material, ceramica, unelte de ... citeste toata stirea