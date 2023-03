Detașamentul „Storm” din brigada a 5-a a Forțelor Armate Ruse s-a răsculat după două săptămâni de asalt lai Vodianoi în Donbass. Luptătorii supraviețuitori au înregistrat un videoclip în care vorbesc despre pierderi uriașe și acuzau conducerea armatei ruse de crime.

Înainte de atacul asupra lui Vodiani, grupul era format din peste 160 de luptători, iar două săptămâni mai târziu au mai rămas doar câteva zeci.

Comandamentul rus nu se grăbește să evacueze luptătorii, dimpotrivă, au înființat un detașament pentru a împiedica evadarea grupului.

"Inamicul a atins absolut toate punctele... Conducerea noastră ne conduce spre mitraliere, mortiere, tancuri. Am stat sub foc deschis de mortiere timp de 14 zile. Am suferit pierderi uriașe".

"Comandantul companiei noastre a fost ucis... Au pus detașamente împotriva noastră, nu ne-au lăsat să ieșim din poziții. Acum nu ne lasă deloc să mergem nicăieri. Continuă să ne distrugă... Am fost amenințați cu execuția dacă nu mergem înainte... Vor să ne distrugă", s-au plâns ocupanții.

În mesajul lor video, ei au vorbit și despre extorcare de bani din partea conducerii și îngrijirea medicală groaznică.

"Se fac rechiziții de bani de la soldați. Dacă nu cedează, oamenilor li s-a promis că îi vor arunca imediat undeva în linia întâi... Răniții din spitale au fost externați trei zile mai târziu fără nicio asistență și au fost trimiși înapoi în prima linie. Și au luat și 20.000 (de ruble) de la ei", au spus ocupanții Federației Ruse.

Ei numesc conducerea brigăzii a 5-a o „bandă criminală”.

Russian soldiers from the "Storm" unit, consisting of both convicts (and likely some mobilised), formed by Russian MoD, published a video revealing they were purposefully sent into slaughter during the assault of Vodyane while blocking units prevented their retreat. The unit… pic.twitter.com/J3citHJOpQ