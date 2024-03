Unul dintre colegii lui Radu Drăgușin a fost în depresie. Cine i-a salvat viața starului de la Tottenham

Atacantul echipei Tottenham şi internaţionalul brazilian Richarlison a vorbit la ESPN despre depresia profundă prin care a trecut în 2023. Colegul lui Radu Drăgușin le-a recomandat tuturor celor care simt nevoia să consulte un psiholog.

Luni la rând, l-am văzut abătut, ba chiar a izbucnit în lacrimi pe banca de rezerve în mijlocul unui meci al Braziliei. După un an 2022 destul de nebun pentru el, marcat de un transfer XXL la Tottenham şi de un Mondial din Qatar în timpul căruia a marcat trei goluri fără a putea împiedica ieşirea Seleçao în sferturile de finală, Richarlison era total debusolat în 2023, apăsat de o depresie violentă.

"Înainte de antrenament, voiam doar să mă duc acasă. Am vrut să mă închid în camera mea pentru că... nu ştiu. Nu ştiu ce se întâmpla în capul meu", a declarat jucătorul de 26 de ani pentru ESPN Brazilia. "I-am spus chiar şi tatălui meu că voi renunţa la tot".

Cauza: o serie de probleme. Criticile la adresa evoluţiilor sale, pe de o parte, şi o despărţire de agentul său de lungă durată, pe de altă parte, pe fondul unor pagube financiare. "Prin ce am trecut după Cupa Mondială, să aflu aceste lucruri despre oamenii care au trăit cu mine ani de zile, este o nebunie", continuă el. "Să mă duc la tatăl meu, care a urmărit acest vis alături de mine ani de zile, şi să-i spun 'Tată, simt că vreau să renunţ', este o nebunie. Tocmai jucasem la o Cupă Mondială. Şi am simţit că mi-am atins limitele".

"Nu am de gând să vă vorbesc despre sinucidere, dar... eram deprimat", recunoaşte Richarlison. "Voiam doar să opresc totul. Am suferit multe atacuri după Cupa Mondială, iar cu problemele personale de acasă pe lângă asta, m-a afectat foarte mult. Chiar dacă păream puternic din punct de vedere mental, totul s-a prăbuşit".

Internaţionalul brazilian, în lacrimi în timpul interviului acordat ESPN, recunoaşte că, fără ajutor extern, probabil că nu şi-ar fi revenit niciodată. "Cred că psihologul m-a salvat. Mi-a salvat viaţa", spune el. "Nu aveam decât gânduri negre în cap. Chiar şi pe Google căutam doar lucruri de genul acesta, despre moarte".

Richarlison are acum un mesaj de transmis: "Astăzi, vă spun, dacă aveţi nevoie să mergeţi la un psiholog, mergeţi la un psiholog, pentru că este bine pentru voi să vă puteţi deschide, să vorbiţi cu cineva (...) Salvează vieţi. Înainte eram reticent, credeam că nu are rost. Chiar şi în familia mea sunt oameni care cred că dacă cineva merge la psiholog, e nebun. Dar am încercat şi mi s-a părut pur şi simplu minunat. Este pur şi simplu cea mai mare descoperire pe care am făcut-o în viaţa mea".

