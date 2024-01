A mai apărut un Rivaldo în fotbal. Unde va juca fratele fotbalistului de la Farul

După Rivaldinho, care joacă la Farul, brazilianul Rivaldo își lansează acum un alt fiu în fotbal.

La vârsta de 18 ani, João Vitor Ferreira Kaminski a semnat primul său contract profesionist, coincidență, în Pernambuco, același stat în care s-a născut și a crescut în fotbal tatăl său.

Există o prăpastie nu doar temporală între primul contract al lui Rivaldo, la 19 ani, la Santa Cruz, în 1991, și cel al lui João Vitor, acum, la Retrô, un club din epoca "modernității", cu o super-structură de la bază până la nivel profesionist și care avansează în fiecare an.

"Pe vremea mea, era un teren cu iarbă proastă și uneori chiar pământ, cu multe dificultăți, iar astăzi este aici, la Retrô, cu o structură incredibilă, cu mai multe terenuri, cu o iarbă perfectă. Așa că îi spun mereu că trebuie să profite de această oportunitate pentru a da tot ce are mai bun și să-și urmeze drumul", a spus Rivaldo la prezentarea fiului său.

Rivaldo a stat cu el în Brazilia

Sosirea lui João Vitor în Pernambuco l-a readus pe Rivaldo, care acum locuiește în Florida, SUA, înapoi la rădăcinile sale. El a petrecut jumătate din luna decembrie în acest stat, alături de fiul său. A fost alături de fiul său când acesta a semnat primul său contract și a ținut să urmărească toate meciurile lui Retrô sub 20 de ani.

“Este frumos că începe aici, în Pernambuco, pentru că toată lumea știe că acolo am început și eu, la Paulistano, Santa Cruz și apoi am mers la Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras, La Coruña, Barcelona, Milan . Cred că venirea lui aici ar putea chiar să-i dea mai multă motivație, pentru că știe totul despre cariera mea”, a mai declarant Rivaldo.

Joacă fundaș central și e destul de tehnic

João Vítor este stângaci, ca și tatăl său, dar joacă pe un post foarte diferit: fundaș central. Are un stil tehnic, deoarece și-a petrecut cea mai mare parte a anilor de la juniori în Portugalia, la Vizela.

Deși îl urmărește îndeaproape, Rivaldo garantează că îi lasă fiului său mai multă libertate și nu intervine în cariera sa.

“Îl las să se descurce un pic mai mult. Dar, bineînțeles, pentru că am fost jucător, îi dau câteva sfaturi pentru a-i explica anumite lucruri. Iar el ascultă foarte bine, datorită istoriei mele, a tot ceea ce am realizat în fotbal și pentru că sunt tatăl lui. João este un băiat foarte inteligent, care încearcă și el să înțeleagă ce spune antrenorul, care învață de la coechipierii săi. Dar este un băiat de 18 ani, așa că mai are multe de învățat”, a mai spus fostul fotbalist.

”Îmi realizez un vis din copilărie. Să ajung la profesioniști și să am oportunitatea de a fi la un club ca acesta, cu această structură, cu oameni care m-au primit foarte bine. Acum trebuie doar să continui să muncesc din greu pentru a-mi câștiga locul și să evoluez din ce în ce mai mult”, a declarat João Vitor.

E frate doar de tata cu Rivaldinho

Joao Victor este fiul lui Rivaldo din a doua căsătorie și frate doar de tata cu fotbalistul de la Farul.

După un mariaj de zece ani presărat cu scandaluri, Rivaldo s-a despărțit de prima lui soție, Rose și s-a căsătorit cu Eliza Kaminski Ferreira, pentru care s-a convertit la religia bisericii evanghelice.

Eliza Kaminski Ferreira i-a dăruit lui Rivaldo doi băieți, pe Joao Vitor și Isaque, si două fete, pe Thamirys și Rebeca. Ea a jucat un rol important și din punct de vedere profesional, fotbalistul legendar numind-o în funcții importante la clubul său, Mogi Mirim, și la scoala R10.

Eliza se bucură de popularitate pe rețelele de socializare, unde are un cont cu peste 23.000 de admiratori. Ea publică adesea poze de familie care surprind viața luxoasă pe care o duce în Florida alaturi de fostul sportiv si copiii lor.

Rivaldo și Eliza au petrecut însă destul timp și în România, la București, Constanța și Craiova, unde a jucat Rivaldinho. Hagi chiar l-a convins pe acesta să devină acționar la Farul, brazilianul cumpărând un pachet de 10% din acțiuni.

