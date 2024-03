VIDEO: Radulescu Constantin scoate miere si venin

Presedintele Constantin Radulescu nu pierde nicio ocazie publica sa-si prezinte realizarile. Are si ce prezenta! Ca uneori le amplifica sau le prezinta pompos, este o alta discutie. Radulescu este un politician care stie foarte bine sa foloseasca imaginea. De data aceasta, am incercat sa-l ducem mai degraba in teme politice pentru ca ele domina agenda la zi. Anul 2024 sta, vrem - nu vrem, sub pacatoasa zodie a politicii, avand in vedere cele patru randuri de alegeri. Iar politica inseamna ... citește toată știrea