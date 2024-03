FOTO: Politistii i-au prins iar pe elevi prin baruri. Ce le-au facut...

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au derulat, in data de 6 martie 2024, activitati specifice, preventiv-informative, in zona unitatilor de invatamant din judetul Valcea, pentru prevenirea si combaterea absenteismului in randul elevilor din invatamantul preuniversitar.La aceste activitati au participat politisti din cadrul Politiilor Municipale si Orasenesti, Sectiilor de Politie Rurala, de la Serviciul Ordine Publica, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, ... citește toată știrea