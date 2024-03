GALERIE FOTO: Cea mai mare scoala din Ostroveni - Ramnicu Valcea, reabilitata

In fata a sute de copii, cadre didactice si parinti, primarul Mircia Gutau a inaugurat miercuri, 6 martie 2024, alaturi de presedintele Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, si de directoarea Scolii Gimnaziale "Anton Pann", prof. Maria-Andreea Din, lucrarile de modernizare a salii de sport arondata acestei unitati de invatamant. Dupa amenajari constand in inlocuirea pardoselei vechi cu una demontabila din lemn masiv, reparatii interioare in zona vestiarelor (usi, ferestre, gresie, faianta, ... citește toată știrea