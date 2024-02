Șeful sportului românesc care pune degetul pe rană: "Să le fie ruşine celor care s-au perindat pe la Primăria Capitalei”

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat, pentru AGERPRES, că organizarea Campionatelor Europene de seniori la Bucureşti, în perioada 12-18 februarie, reprezintă o sărbătoare a luptelor româneşti.

El a explicat că România a devenit o ţară apreciată şi respectată în lumea luptelor, iar găzduirea unei noi ediţii a Campionatelor Europene la Bucureşti, după cea din 2019, înseamnă o recunoaştere a valorii federaţiei pe care o conduce.

"Suntem bucuroşi să anunţăm că va fi un record de participare pentru o ediţie a Campionatelor Europene de seniori. Precedentul record era de 870 de sportivi, iar la ediţia care începe luni la Bucureşti am depăşit 1.100 din 48 de ţări. Deci vor fi aproximativ 300 de sportivi în plus. Mă bucură teribil acest record de participare, asta înseamnă că România este o ţară apreciată la nivel european şi nu numai. De asemenea, mă bucur că în an olimpic am reuşit să obţinem organizarea acestor Campionate Europene. Vom avea la Bucureşti toată crema luptelor europene, toţi marii luptători, pentru că sunt peste 30 de campioni olimpici şi mondiali care vor lua startul în această competiţie. Va fi prezentă conducerea forului european, a celui internaţional, precum şi foarte mulţi invitaţi, miniştri, secretari de stat din multe ţări europene. Aşadar, acest European pune România printre cele mai importante ţări de pe continent în lumea luptelor. Va fi o sărbătoare a luptelor româneşti, cu siguranţă", a spus Pîrcălabu.

Ads

"Găzduirea acestei competiţii înseamnă o recunoaştere a valorii noastre, ca organizatori, ca manageri şi conducători de federaţie. Înseamnă de asemenea respect şi posibilitatea de a le arăta tuturor că România este o ţară puternică, o ţară bogată, o ţară frumoasă, cu tradiţii. Pentru că noi i-am încântat de fiecare dată pe oaspeţii noştri când au venit cu locurile şi tradiţiile noastre, şi sunt convins că revin acum cu plăcere în România", a adăugat el.

În ceea ce priveşte obiectivele României la aceste Campionate Europene, oficialul FRL a menţionat că ar fi mulţumit dacă sportivii ar atinge performanţa de la ediţia de anul trecut, când au câştigat 5 medalii, dintre care 2 de aur şi 3 de bronz.

"Ar fi bine dacă am putea să atingem performanţa de la Europenele de anul trecut, unde am obţinut 2 medalii de aur şi 3 de bronz. Asta indiferent de stil, pentru că noi funcţionăm ca o echipă, ca o familie. Deci ar fi extraordinar să auzim imnul României cântat la noi acasă. În plus, medaliile ar da un plus de încredere tuturor luptătorilor români înaintea turneelor de calificare pentru Jocurile Olimpice. Pentru că în aprilie avem turneul preolimpic european la Baku, în Azerbaidjan, iar în mai, la Istanbul, în Turcia, va fi turneul preolimpic mondial. Aşa că ar fi ceva extraordinar ca românii să urce pe podium, i-ar ajuta, ar prinde încredere. Cu ocazia asta eu le urez mult succes şi să fie sigur că eu sunt alături de ei, îi susţin din toate punctele de vedere. Vreau ca ei să fie mândri că sunt români şi să demonstreze la Europene că România are resurse inepuizabile. Hai, România!", a menţionat preşedintele.

Ads

Răzvan Pîrcălabu s-a arătat dezamăgit de faptul că Bucureştiul nu are încă o sală polivalentă modernă după 34 de ani de la Revoluţie. El a explicat că actuala Sală Polivalentă, care va găzdui această ediţie a CE, este veche şi pentru a îndeplini toate cerinţele are nevoie constantă de cosmetizări şi improvizaţii.

"Să le fie ruşine tuturor celor care s-au perindat pe la conducerea Primăriei Capitalei în ultimii 34 de ani, o spun răspicat şi fără nicio reţinere, că nu au construit o sală polivalentă modernă. Au demonstrat că nu au pic de mândrie de român. Pentru că de fiecare dată când organizăm o competiţie majoră în Bucureşti apelăm la actuala Sală Polivalentă, pentru că alta nu avem. Aceasta este veche şi suntem obligaţi să facem tot felul de improvizaţii şi cosmetizări pentru a putea organiza aici asemenea competiţii. Iar aceste improvizaţii costă, ele ne şubrezesc bugetul. De fiecare dată când ne vin oaspeţi, trebuie să muncim triplu pentru a compensa cu alte lucruri lipsa unei săli moderne, cu condiţii aliniate la standardele actuale. Ne uităm la Cluj, acolo unde un băiat deştept este primar, la acea sală modernă şi frumoasă care aduce beneficii mari de tot comunităţii locale prin organizarea atâtor competiţii, concerte, spectacole şi aşa mai departe", a afirmat Pîrcălabu.

Ads

"Trebuie să înţelegem că aceste Campionate Europene de la Bucureşti aduc nu mai puţin de 2.000 de sportivi, antrenori, membrii ai staffurilor tehnice, oficiali, delegaţi, manageri din 48 de ţări. În plus, la Bucureşti vor fi mai multe mii de spectatori şi invitaţi ai federaţiilor care participă. Un singur exemplu, numai Turcia vin minimum 400 de persoane în afara delegaţiei. Sunt ziarişti, membrii ai familiilor sportivilor, prieteni, suporteri... iar eu m-am străduit să găsesc locuri de cazare la Bucureşti. Aşadar, aceste mii de persoane care vin aduc beneficii economice Capitalei, pentru că ele cheltuie sume importante aici. Iar toate lucrurile acestea aduc după sine prosperitate. Noi ca federaţie, dacă am avea o sală polivalentă nouă am putea organiza inclusiv o ediţie a Campionatelor Mondiale aici. Iar colegi de la alte federaţii n-ar mai fi obligaţi să meargă să organizeze competiţii la Cluj, Oradea sau în alte oraşe. Ca să nu mai spun că mulţi preşedinţi de federaţii nici măcar nu se angrenează în a organiza aici ceva, chiar dacă au posibilitatea, pentru că le este ruşine de această sală sau pur şi simplu nu întrunesc condiţiile din caietul de sarcini, pentru că e nevoie de o întreagă infrastructură ca să găzduieşti o competiţie majoră în zilele acestea", a adăugat el.

Ads

Oficialul FRL a dezvăluit că la aceste Europene a fost nevoit să amenajeze săli de încălzire pentru sportivi în spaţii aflate la subsolul Sălii Polivalente şi în foaier.

"Ca să vă explic, sala de încălzire pentru sportivii care concurează săptămâna viitoare la Bucureşti este la un subsol al Sălii Polivalente. Şi pentru că s-a depăşit numărul preconizat de participanţi, am închis un foaier al sălii şi am amenajat acolo altă sală de încălzire. Deci pe acolo pentru unde ar fi trebuit să intre spectatorii, acum sunt trei saltele pentru încălzire destinate sportivilor. Cum e posibil aşa ceva? În 34 de ani în Capitala României să nu avem o sală polivalentă modernă? Noi, oamenii de sport, am spus mereu despre importanţa unei săli în Bucureşti la standardele de azi. Dar nimeni nu a mişcat un deget. Eu mâine dacă aş fi primarul general al Capitalei aş face această sală numai ca să rămân în istorie că eu am fost cel care a construit-o. Ungaria, care poate nici nu are jumătate din populaţia României, are numai în Budapesta 4-5 săli polivalente ultra moderne, cu 3.000 până la 25.000 de spectatori", a precizat Răzvan Pîrcălabu.

Ads

România participă la Campionatele Europene găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti cu un lot format din 30 de sportivi:

Lupte libere: Răzvan Marian Kovacs (cat. 57 kg), Ivan Guidea (cat. 61 kg), Ştefan Ionuţ Coman (cat. 65 kg), George Bucur (cat. 70 kg), Krisztian Biro (cat. 74 kg), Iakub Shikhdzhamalov (cat. 79 kg), Vasile Mădălin Mînzală (cat. 86 kg), Zoltan Szep (cat. 92 kg), Georgian Florin Tripon (cat. 97 kg), Michael Manea (cat. 125 kg);

Lupte greco-romane: Denis Florin Mihai (cat. 55 kg), Răzvan Arnăut (cat. 60 kg), Pavel Marian Alexe (cat. 63 kg), Mihai Radu Mihuţ (cat. 67 kg), Iulian Vasile Lungu (cat. 72 kg), Ilie Cojocari (cat. 77 kg), Vasile Daniel Cojoc (cat. 82 kg), Nicu Samuel Ojog (cat. 87 kg), Patrik Iulian Gordan (cat. 97 kg), Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg);

Lupte feminine: Ana Maria Pîrvu (cat. 50 kg), Elena Simona Ionescu (cat. 53 kg), Andreea Beatrice Ana (cat. 55 kg), Ana Maria Puiu (cat. 57 kg), Kateryna Zhydachevska (cat. 59 kg), Amina Roxana Capezan (cat. 62 kg), Kateryna Zelenykh (cat. 65 kg), Maria Larisa Niţu (cat. 68 kg), Alexandra Nicoleta Anghel (cat. 72 kg), Cătălina Axente (cat. 76 kg).

La ediţia 2024 a Campionatelor Europene de lupte, care se desfăşoară în Sala Polivalentă din Bucureşti în perioada 12-18 februarie, vor participa aproximativ 1.100 de sportivi din 48 de ţări.

Anul trecut, sportivii români au reuşit pentru prima oară după 43 de ani să cucerească două medalii de aur la aceeaşi ediţie a Campionatelor Europene. La CE de seniori de la Zagreb, România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur, obţinute de Andreea Beatrice Ana, la cat. 55 kg, şi Alexandra Nicoleta Anghel, la cat. 72 kg, şi trei de bronz, câştigate de Cătălina Axente la cat. 76 kg, de Kriszta Tunde Incze, la cat. 65 kg, şi de Denis Florin Mihai, la cat. 55 kg (greco-romane).