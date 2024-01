Ce măriri de salariu au primit românii pentru 2024: "35% de luna asta. Fără să cer, am muncit"

Persoană care verifică câți bani are în portofel FOTO Unsplash

Anul trecut a fost greu pentru mulți români din punct de vedere financiar, mai ales pentru cei care nu au beneficiat de creșteri de salarii. Unii au reușit să le negocieze și vor câștiga mai mult începând cu 2024, în timp ce alții și-au pierdut speranța.

Subiectul este de interes și în mediul online. Întrebarea adresată de un român pe o rețea de socializare a strâns peste 200 de răspunsuri.

"Ați primit mărire de salariu pentru 2024? Dacă da, cât a fost procentual?. Sunt curios cum e la alte firme", a scris acesta pe Reddit.

"48% mărire prin metoda am schimbat firma"

Cei care au primit procente generoase în pus la salariu au menționat că au reușit asta după ce au schimbat locul de muncă.

"48% mărire prin metoda am schimbat firma."

"Same for me...61%."

"50% cu schimbat firma. Dar ca să nu ard în iad, honestly primisem după evaluare 6% cu mult entuziasm din partea angajatorului. Le-am zis mulțumesc și am acceptat oferta pe loc la +50%."

"Voi aveți măriri. Noi avem scuze"

Alții au primit sume modeste.

"2.1% ....i-am zis mai în glumă, mai în serios, să își păstreze extra shaorma pe lună că sunt la dietă."

"Voi aveți măriri. Noi avem scuze. Eu "nu am vechime suficientă", colegul care pleacă, nu a primit pentru că e în preaviz, cei din Canada cu care lucrăm "încă nu sunt unde ar trebui să fie". Dar mi-a scăzut salariul în noiembrie. Și asta mă face să trag mai tare pentru bunăstarea firmei. Vreau să-și ia CEO-ul o mașină mai mișto. Suport emoțional. Suntem o familie. Am uitat vreo lozincă?"

"Promovare + mărire 20% pe CIM"

"La 16k net pe cim aș fi porc să mă aștept la un 5% sau să le zic că oricum sunt în discuții cu alții, oricum mă bate gândul să schimb firma (10+ ani)."

"Păi anul asta "mărire" cam -10% că`s în IT (minus 10 la sută). Și vreo -10% la bonurile de masă, că se taxează și alea acum. Deci.. Undeva la (minus) 12%. Ultima mărire a fost prin martie 2023. Se preconizează că în 2024 e salary freeze."

"La bonurile de masă vei avea ÎNCĂ 10% în minus. Alea se taxau deja cu 10%. La 20 de zile lucrate x 40 de lei să spunem (dacă ai maximul pe bonuri), ai 800 de lei în bonuri. Pentru aia 800, îți opreau din salariu deja 80 de lei. Acum îți vor scădea 160. Cel puțin eu așa am înțeles."

"Am primit înștiințare că mi se închide postul"

Unii s-au trezit că rămân fără serviciu.

"Tehnic nu e corect decât pentru la salariile sub un prag anume. Pentru că inflația se măsoară în raport cu bunurile de consum tipic, ori în domeniul asta salariile nu le folosim în totalitate pentru a acoperi cheltuieli și a consumă lunar. Mi s-a părut o generalizare cam prea mare. Cu principiul sunt de acord, o mărire de 5% nu e mărire și una de 10% abia se simte din păcate."

"Am primit înștiințare că mi se închide postul."

"22% la salariu + beneficii de 650 de lei + bonus anual 4500. L.e. E prima dată când primesc bonus + înainte primeam doar tichete de masă de 15 lei."

"Cel mai probabil 7% creștere punct salarial și 200 de puncte începând cu 1 iunie. De asemenea, prima de aproximativ 18k lei componentă fixă + premiere în Decembrie 2023 - Companie de Stat."

"35% de luna asta"

"5%, 4 zile de concediu în plus, 50% dintr-un salar ca bonus anual (aveam deja al 13lea salar în funcție de performanță personală)…în total e sub 10%, chiar dacă iau tot bonusul de performanță."

"10% pe SRL."

"20% Am trecut de la PFA la SRL."

"17%. Am avut salariu mic și nici după mărire nu e nu știu ce."

"5000 net -> 6500 net că am împlinit un an în firmă."

"11% pe CIM."

"Cam 800 de euro brut pe luna în plus."

"35% de luna asta. Fără să cer, am muncit (cât se poate, n-am dat pe dinafară) pur și simplu. Am pornit cu 3500 de lei în 2022-iunie, ca intern, acum am 8000."

"În 2024 încă nu, că de abia am venit la birou. În 2023 de la 17k la 21k. Sper la un 25k pentru 2024 să îmi acopăr măcar inflația reală”.

