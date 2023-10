Salariile pe care le primesc angajații în marile magazine din România: "Primă de Paște/ Crăciun, al 13-lea salariu, diverse bonusuri și cadouri"

Mulți români sunt curioși care sunt salariile pe care le câștigă cei care au aceeași profesie, dar sunt interesați în egală măsură de câștigurile din alte domenii.

O temă de discuție pe tema salariilor oferite în marile magazine din România a pornit în mediul online după ce o întrebare legată de câștigul lunar de la Lidl.

"Venit mediu brut lunar de 5700 RON raportat la norma de lucru menționată în anunț (include salariu brut, tichete de masă, prime, bonusuri și sporuri."

Sunt curios daca lucrează cineva la LIDL sau a lucrat si ar putea sa ne zică dacă chiar e adevărată afirmația, și în ce context, sau e doar clasica mișcare de HR.

Cam care ar fi adevăratul salariu raportat la 8h? 3000?" a vrut să afle un utilizator Reddit.

"Nu este un salariu mic, dar ai de îndurat multe lucruri"

Mai mulți foști sau actuali angajați ai magazinului au făcut precizări legate de salariu, în comentarii.

"Schema e că nu e nici o schemă. Exact cum scrie în anunț, suma aia conține salariul brut + tichete de masă și fel de fel de bonusuri, presupunând că 5.000 e salariul brut, aia sunt 2.900 lei când transformi în net."

"Țin minte că am văzut un anunț de genul de la Lidl care zicea "salariu mediu brut lunar începând de la 5700 de lei". Fă cu asta ce vrei, io nu știu cum o medie poate să înceapă cu un număr fără să se sfârșească tot la acel număr."

"Pentru banii aia și nu numai, poți ajunge și la 3800-4000, depinde de lună, dar trebuie să fii în toate părțile, ba pe casă, ba la pus marfă, totul acolo este Într un ritm continuu, abia poți să respiri. Într-adevăr nu este un salariu mic dar ai de îndurat multe lucruri."

"Un începător primește 2600 salariul de bază"

"Când m-am angajat la Lidl, în prima luna am luat 1550. Apoi salariul a crescut (pentru toată firma). Individual, crește anual, în luna aniversară, primind un bonus de 1200 de lei. Acum, pe ultima treaptă, după 3 ani, salariul de baza este 2850, care adunați cu weekenduri și ture de noapte (ocazionale, o dată pe luna) ajungi între 3200 și 3500. Orele suplimentare nu se plătesc decât în condiții deosebite, în rest primește zile libere de ei. Un începător primește 2600 salariul de baza. Se anunță o creștere luna viitoare. Vedem ce o mai fi. Prima de Paște/Crăciun 800 de lei, al 13-lea salariul, diverse bonusuri și cadouri."

"La Pepco la începutul anului era 2500 în mână + 400 bonuri + bonus în funcție de vânzările din luna respectivă."

"Schema e că e venitul mediu brut."

"Venit = totalitatea banilor pe care îi iei (salariu + tichete de masă + sporuri + bonusuri periodice)

Mediu = dacă eu am mâncat 2 pâini și tu 0, în medie fiecare am mâncat câte o pâine, chiar dacă eu am burtă plină și tu mori de foame

Brut = adică fifti fifti cu statul

Acestea fiind zise, Lidl chiar oferă cele mai mari salarii din retail:

mai exact 5000 lei brut = 2900 lei net în orașe precum București, Timișoara și Iași (https://cariere.lidl.ro/jobs/vânzător-bucurești-tarcău-f-m-331056)

4600 lei brut = 2700 lei net în orașe mai mici precum Oradea și Arad (https://cariere.lidl.ro/jobs/vânzător-oradea-2-str.-tudor-vladimirescu-f-m-325250).

Surprinzător, în Cluj oferă cele mai mari salarii, mai exact 5250 lei brut = 3072 lei net (https://cariere.lidl.ro/jobs/vânzător-cluj-napoca-str.-21-decembrie-f-m-329744)"

"Cei care sunt acolo de 2-3 ani au salariul mai mare"

"Sunt curios ce salarii sunt la Dedeman, am auzit că ar fi mai mari decât la Lidl."

"Ajungi și la peste 7k/luna în mâna ca și consilier vânzări, dar acolo intri doar dacă ai pile."

"2900 în mâna + bonuri de 30 de lei + 1000 de lei de Paști și Crăciun= cam 5700 brut. Asta e salar mediu pentru poziția respectivă adică intră în calcul și cei care sunt acolo de 2-3 ani și au șălarul mai mare. Nu vei începe cu 2900 în mâna. Cam asta e calculul."

"Sunt angajat LIDL de o săptămână, am pe contract 2900 LEI + 800 LEI bonuri de masă, dar crede-mă că urmează să-mi dau demisia săptămâna viitoare. Nivelul de lucru e foarte mare, de abia ai timp de "pauză", 8 ore nu faci niciodată, sunt mereu 9 ore de muncă, iar stresul ăsta nu merită nici suma aia 5700 BRUTĂ transformată printr-un miracol în sumă NETĂ. Mulțumește-te mai bine cu mai puțin că e mai bine."

"Eu m-am angajat de o lună și iau 5000 brut 600 bonuri Și diferite prime de Crăciun și Paște, iar weekendurile lucrate sunt plătite cu +40%, În total luna asta trebuie să primesc în mâna cu tot cu bonuri și weekendurile lucrate 4.200 si ceva."

"Eu sunt șef de magazin la Mega. Sunt "Store Manager Trainee". După 7 ani de rupt oase și hârțogăraie și tot ce vă mai puteți imagina, "Trainee", 6350 brut. Joacă-o pe asta!!! M-aș duce la Lidl pentru salariul ăla mediu.. Dar mna.. Unde sunt eu, te angajezi al naibii de greu."