Cauzele scaderii monedei euro in raport cu dolarul

Dupa doua decenii de cand euro s-a tranzactionat ultima data sub 1 dolar (1,00 USD, respectiv 0,84 GBP), acum moneda unica se clatina din nou, in pragul paritatii.Exista o multime de motive pentru care se intampla acest lucru, desi cauza principala pentru cea mai recenta alunecare a monedei este reprezentata de teama ca Europa se confrunta cu o criza energetica profunda in aceasta iarna.Prelungirea intreruperii gazului prin conducta Nord Stream 1 ar creste riscul de recesiuneConducta Nord ... citeste toata stirea