Scolile din Romania, pe locul doi in lume in privinta violentei

Romania se afla pe locul doi in lume in ceea ce priveste violenta in scoli, potrvit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Mai mult, 70% dintre elevii intervievati au recunoscut ca le este teama de colegi.

Clasamentul OMS cuprinde 37 de tari si analizeaza perceptia violentei in scoli. Suntem intrecuti doar de Ungaria, unde 75% dintre elevi se tem de comportamentul agresiv al colegilor.

Locul trei este ocupat de Filipine. Cele mai sigure institutii de invatamant se afla in Olanda, Danemarca si Singapore, potrivit ziarului Gandul.

Un alt sondaj, realizat de data aceasta de autoritatile romane, a relevat ca o cincime dintre elevii din Capitala spun ca au fost agresati la scoala.

Alte date preluate de Politie arata ca 54% dintre elevi cred ca violenta in scoli e o problema permanenta si ca doar 17% dintre ei au incercat sa intervina in cazul unei violente.

Datele provenite de la Institutul National de Criminologie arata faptul ca 60,34% dintre minorii care au ajuns in instanta erau elevi in momentul in care au comis infractiuni.

