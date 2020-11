"Olimpiadele sa fie organizate online de societatile stiintifice" - apelul lansat de Societatea de Stiinte Matematice din Romania

In aceste conditii, profesorii sustin ca "anul acesta scolar primele faze ale olimpiadei ar putea fi in totalitate organizate (cel mai probabil) online, atata vreme cat nu exista alte posibilitati".Totodata, profesorii mai spun ca nu putem lasa deoparte pregatirea de excelenta a copiilor dotati si ca trebuie sa facem tot ce tine de noi pentru a fi reprezentati, conforma traditiei, la toate competitiile internationale".Apelul integral al Societatii de Stiinte Matematice din Romania "Dragi elevi , dragi dascali, profesori de matematica,Societatea de Stiinte Matematice din Romania face toate eforturile pentru a gasi modalitatile ca olimpiada romaneasca de matematica sa continue. In conditiile actuale vitrege, poate ca este normal si de inteles ca Ministerul sa nu isi poata asuma raspunderea organizarii olimpiadelor in formatul de pana acum. In aceste conditii, credem ca este momentul ca societatile stiintifice (nu doar a noastra) sa se implice pentru a putea continua.SSMR crede ca anul acesta scolar primele faze ale olimpiadei ar putea fi in totalitate organizate (cel mai probabil) online, atata vreme cat nu exista alte posibilitati. Avem deja experienta Olimpiadelor Balcanice si a Olimpiadei Internationale, cu o impecabila organizare in spatiul internetului, urmand ca in functie de evolutia masurilor de siguranta medicala sa evaluam in primavara posibilitatea ca faza finala si testele de calificare sa fie sustinute in centre universitare (zonale) cu respectarea conditiilor de maxima siguranta.Curand vom definitiva cu ajutorul responsabililor din SSMR si al sponsorilor un regulament care se va baza in mare parte pe implicarea profesorilor de matematica de la clasa . Vom avea insa nevoie de sprijinul membrilor SSMR din toate filialele ca parteneri. Nu putem lasa deoparte pregatirea de excelenta a copiilor dotati. Trebuie sa facem tot ce tine de noi pentru ca in final sa fim reprezentati, conform traditiei, la toate competitiile internationale".Citeste si: Parintii copiilor olimpici cer Ministerului Educatiei sa caute solutii pentru desfasurarea olimpiadelor scolare