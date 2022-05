Cele mai frumose balcoane si spatii verzi, premiate in cadrul concursului "Sfantu Gheorghe inflorit"

Cele mai frumoase balcoane si spatii verzi din zonele rezidentiale din Sfantu Gheorghe vor fi premiate de autoritatile locale in luna iunie, in cadrul celei de-a treia editii a concursului "Sfantu Gheorghe inflorit".Autoritatile locale au decis sa prelungeasca termenul de inscriere cu aproape o luna, pana pe 12 iunie, pentru a da posibilitatea unui numar cat mai mare de persoane si asociatii sa participe la aceasta competitie."Avand in vedere vremea rece din aceasta primavara, organizatorii ... citeste toata stirea