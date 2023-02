Cinci politisti, patru de la Codlea si unul de Ghimbav, retinuti intr-un dosar de coruptie

Un numar de cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore, in cursul noptii de miercuri spre joi, intr-un dosar de coruptie in care, cu o zi inainte, au fost efectuate mai multe perchezitii domiciliare si la o subunitate de politie din judetul Brasov, a informat Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov.Conform sursei citate, dintre cele cinci persoane, patru sunt politisti de la Codlea, subunitate unde au avut loc perchezitiile, si unul este, de asemenea, angajat al MAI in Ghimbav.Cei ... citeste toata stirea