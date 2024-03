Jandarmii covasneni au participat la campania "Claca de plantare de puieti"

Cu fiecare copac plantat, contribuim la prelungirea vietii pe pamant. Cu aceasta convingere am pornit vineri de dimineata spre zona Zalan unde am participat la prima actiune de plantare de copaci din acest an.Ne-am alaturat cu entuziasm campaniei "Claca de plantare de puieti" desfasurata de Asociatia Vinca Minor in parteneriat cu Primaria Comunei Bodoc si Composesoratul Zalan care a avut ca obiectiv plantarea a 10.000 de puieti de foioase pe o suprafata de 2 hectare de teren din apropierea ... citește toată știrea