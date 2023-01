Dupa debutul din acest an cu o victorie acasa, Centrul National de Excelenta Sfantu Gheorghe si-a trecut in cont si primul succes in deplasare, in cadrul Diviziei A la handbal feminin.In etapa a 11-a din Divizia A, Seria B, Centrul National de Excelenta Sfantu Gheorghe a castigat in deplasare la HCF Piatra Neamt, rezultat 35-21 (15-12). Anamaria Grigore a ... citeste toata stirea