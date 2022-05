Liga 1 la final de sezon

Desi in Play-Off-ul Ligii 1 mai este de disputat o etapa, concluzia editiei 2021-2022 se cunoaste deja, CFR Cluj obtinand pentru a cincea oara consecutiv titlul de campioana.Daca in Play-Out cele noua etape programate au ajuns la final, in Play-Off se va mai disputa o runda, insa ierarhia acestui sezon, indiferent de rezultatele inregistrate, nu se mai poate modifica. Cum FCSB s-a impiedicat de FC Voluntari, iar CFR Cluj a invins-o pe CSU Craiova, mult asteptata partida, care sa decida totul, ... citeste toata stirea