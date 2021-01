Turneu de senzatie pentru Simona Halep inainte de Australian Open. Ce alte romance mai sunt acceptate direct

Din Romania mai sunt acceptate direct Patricia Tig , locul 56 WTA, Sorana Cirstea , locul 71 WTA, si Irina Begu , locul 78 WTA.Primele 32 de jucatoare din clasamentul WTA vor fi impartie in doua grupe de cate 16 si vor fi capi de serie la Gippsland Trophy si Yarra Valley Classic, care formeaza componenta feminina a Melbourne Summer Series (Great Ocean Road Open si Murray River Open vor fi cele doua turnee masculine de cate 250 de puncte).Turneele au fost numite astfel pentru a recunoaste regiunile cheie din Victoria. Melbourne Summer Series si Australian Open promoveaza revigorarea statului, in urma provocarilor cu care s-a confruntat populatia anul trecut, din cauza incendiilor de vegetatie si a pandemiei de coronavirus.Tablourile principale ale celor doua turnee feminine, care vor fi completate cu sportive stabilite prin tragere la sorti, vor fi de cate 64 de jucatoare. Calificarile si meciurile de pe tablourile principale vor incepe la 31 ianuarie, dupa ce toate jucatoarele au incheiat o perioada de carantina de 14 zile de la sosirea la Antipozi.Cu acest prilej isi va face revenirea in competitii, dupa 11 luni, australianca Ashleigh Barty , care a ales sa nu paraseasca tara ei natala pentru a concura, sezonul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus.Cele patru turnee, doua WTA si doua ATP , vor avea premii totale de peste 2,2 milioane de dolari australieni (1,39 de milioane de euro) si ar urma sa se dispute cu spectatori in tribune.Australian Open este programat sa se desfasaore intre 8 si 21 februarie, la Melbourne Park.CITESTE SI: