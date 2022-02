Horia Tecău, noul antrenor al Simonei Halep? Imagini cu cei doi sportivi pe terenul de tenis

Fără antrenor, Simona Halep s-a pregătit cu un tenismen român pe post de tehnician.

Românca a renunțat la colaborarea cu Daniel Dobre și Adrian Marcu și este în căutarea unui antrenor. S-a vorbit că noul colaborator al Simonei ar fi polonezul Piotr Sierzputowski, dar a fost doar un simplu zvon.

Horia Tecău s-a retras din sport, dar a revenit asupra deciziei pentru a putea să joace pentru România în meciul crucial din Cupa Davis, cu Spania.

Până la partida cu ibericii, tenisemnul român a stat lângă Simona Halep pe terenurile de antrenament de la Centrul Național de Tenis.

Tecău poate fi următorul antrenor al Simonei, mai ales că pe cei doi îi leagă o prietenie strânsă.

Sportiva din Constanța se pregătește pentru turneele din zona arabă din februarie, Dubai și Doha.

What a surprise would that be! Simona Halep, coached by Horia Tecau 😳🤩 pic.twitter.com/kvI7MBTpPU