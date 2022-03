Povestea lui George, bărbatul căruia Simona Halep i-a transmis un mesaj superb după calificarea în semifinale la Indian Wells EXCLUSIV

Ziare.com va prezintă povestea fascinantă a omului despre care Simona Halep a spus numai cuvinte frumoase, dupa meciul fabulos din sferturile de finală, de la Indian Wells, cu Petra Martic.

"Băiatul acela (n.r. - Halep a arătat către un spectator), George, vine peste tot în lume şi vreau să-i mulţumesc că mă susţine întotdeauna! Dar le mulţumesc tuturor, pentru că e întotdeauna o plăcere să vin şi să joc aici", a fost declarația Simonei Halep la finalul meciului din sferturile de finală, cu Petra Martic.

Simona Halep's on-court interview after defeating Petra Martic and qualifying for the SF in Indian Wells. #IndianWells pic.twitter.com/mOxM2Co4UE — Romanian Tennis (@WTARomania) March 17, 2022

George Popescu -Orodel are 33 de ani, este din Craiova, lucrează ca programator la Libra Internet Bank și este mare fan al Simonei Halep.

Ads

Suporter și al elvețianului Roger Federer, tânărul it-ist a descoperit-o pe Halep în 2013, la turneul de la Moscova, și de atunci merge peste peste tot în lume ca s-o vadă jucând tenis.

"Am rămas surprins cum o jucătoare din Romania poate să joace atât de bine și, apoi, căutând mai multe informații despre ea mi-am dat seama că este și un om deosebit. Nu poți fi fanul cuiva cu adevărat dacă nu iți place atât jucătorul din teren cât și omul din afara terenului.

De-a lungul anilor am ajuns la majoritatea turneelor importante unde joacă Simona, chiar și în Australia sau China.

Ads

Primul turneu la care am asistat din tribune a fost cel din Sofia, in 2013. Mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut să fiu acolo, să o susțin pe Simona și în anii următori am continuat să merg la turnee.

Cred că am o medie de 3-4 turnee pe an la care merg. Mie oricum îmi plăcea să călătoresc, așa că de multe ori, pe lângă turneele la care merg, vizitez și locurile din jur. Am incercat să merg la turnee la care nu am mai fost, dar sunt și turnee la care am ajuns de mai multe ori", a spus George Popescu Orodel pentru Ziare.com

"Mi-a lăsat un bilet la intrare, la Roland Garros"

Câștigătoare de Roland Garrros și Wimbledon, Simona Halep nu și-a uitat niciodată fanii.

George s-a bucurat enorm când și-a auzit numele rostit de fostul număr 1 mondial pe arena de la Indian Wells, după meciul din sferturile de finală.

"Simona e foarte drăguță cu fanii, chiar dacă de multe ori timpul nu îi permite. Ca să menționez doar unul special, în 2014, la Roland Garros nu se mai găseau bilete la unul dintre meciurile ei și atunci ea mi-a lasat un bilet la intrare.

Ads

Nu cred că își imaginează cât de fericit am fost în ziua aceea.

Turneului de la Indian Wells i se mai spune și Tennis Paradise și pot afirma că în acel moment am simțit că merită denumirea pe deplin. Îi mulțumesc că s-a gândit la mine și că apreciază faptul că o susțin mereu", a povestit George pentru Ziare.com

George Popescu - Orodel și Simona Halep în 2019, la Rouen. Foto: arhiva personală

Simona Halep joacă cu Iga Swiatek pentru un loc în finala turneului de tenis de la Indian Wells.

Toate informațiile despre tenismena din România și ultimele rezultate de la turneul american le puteți găsi pe site-ul Ziare.com

Ads