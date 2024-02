Simona Halep, abandonată de colegele din WTA: cine a fost singura jucătoare de top care i-a rămas alături

Simona Halep începe azi audierile la TAS, în speranța că suspendarea de patru ani pentru dopaj îi va fi redusă.

După ce a fost suspendată pentru dopaj, mai multe jucătoare, precum Serena Williams sau Eugenie Bouchard, au ironizat-o pe româncă.

Jucătoarea franceză Alize Cornet a decis să rămână de partea Simonei.

"Cred că este foarte trist ceea ce se întâmplă. Este foarte nedrept și nu știu cum se descurcă ea cu asta. Dar Simona este foarte puternică din punct de vedere mental, așa că nu sunt surprinsă. Dar este trist și abia aștept să se elibereze în sfârșit de asta și sper că procesul îi va oferi libertatea pe care o merită. Și eu sunt emoționată când vorbesc despre ea.

Cred că a apreciat faptul că am fost una dintre singurele care au vorbit despre asta. Adică, jucătorii nu se prea susțin unul pe celălalt, am fost foarte surprinsă de acest lucru. Așa că am vorbit un pic pe Instagram, mi-a mulțumit pentru sprijinul meu. Și a fost foarte important pentru mine să îi spun că am vorbit serios. Că am vorbit serios și că știu cine este ea. Este trist, dar în afară de a face asta mă simt puțin neputincioasă, nu pot să o ajut în alt mod. Și ea trebuie că se simte la fel de neputincioasă”, a spus Alize Cornet, conform treizecizero.ro