Simona Halep, declaratie neasteptata despre Sharapova

Simona Halep a oferit o declaratie surprinzatoare despre Maria Sharapova, in fata careia a pierdut doua finale in acest an.

Tenismena noastra sustine ca nu-i poarta pica rusoaicei, ba din contra, chiar o admira si o include pe lista idolilor ei din tenis!

"Cel mai mult imi place Hagi. Iar din tenis, Federer e peste toti. Imi mai plac Nadal si Djokovici, iar de la fete le admir pe Serena Williams si Maria Sharapova, pe care o apreciez pentru ca a reusit sa revina", a declarat Simona intr-un interviu acordat revistei The One.

Totusi, cele doua abia daca schimba doua vorbe cand se intalnesc.

"N-am prieteni in lumea sportului, mai ales in tenis, unde e mult invidie, pe care n-o inteleg. Ma inteleg bine cu Kvitova, in timp ce cu Sharapova n-am vorbit, pentru ca nu prea socializeaza", a mai spus aceasta.

Simona Halep si Maria Sharapova s-au intalnit de cinci ori pana acum, de fiecare data victoria revenindu-i rusoaicei. In 2014, Sharapova a invins-o pe Simona in finala la Madrid si Roland Garros, dar si in sferturi la Cincinnati.

Cele doua au incheiat anul 2014 pe locul 2 (Sharapova), respectiv 3 (Simona) in ierarhia WTA.

