Simona Halep anunta masuri dupa eliminarea de la Wimbledon

Dupa ce si-a dat antrenorul cu o saptamana inaintea turneului de la Wimbledon, Simona Halep a anuntat ca va lua noi masuri dupa eliminarea surprinzatoare pe care a suferit-o marti.

Sportiva noastra a afirmat ca va lua "decizii" ca urmare a infrangerii cu Jana Cepelova.

"Acum vreau doar sa iau decizii, sa vad ce am facut gresit, ce trebuie sa fac bine ca sa fiu mai buna", a spus Simona Halep.

Apoi, Simona a vorbit despre planurile sale de viitor, mentionand ca este destul de relaxata.

"Inca mai visez la multe lucruri in viata si in cariera deoarece mai am multi ani in fata. Acum sunt relaxata, pot zambi, privesc inainte catre noul turneu", a precizat Halep.

Simona Halep, eliminata inca din primul tur de la Wimbledon

Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur de la Wimbledon dupa ce a pierdut partida cu Jana Cepelova (locul 106 WTA), scor 7-5, 4-6, 3-6.

La turneele de Grand Slam din acest an, Simona a fost eliminata in sferturile de finala la Australian Open, in turul doi la Roland Garros si in primul tur la Wimbledon.

Dupa eliminarea de la Wimbledon, Simona isi va lua o vacanta indelungata si nu va mai juca tenis in perioada apropiata, pana in luna august, cand va reveni in turneele de pe hardcourt, din SUA, potrivit calendarului pe care ea l-a anuntat inaintea turneului de la Wimbledon.

C.S.

