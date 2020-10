Simona Halep, in continuare pe locul 2 in lume

Dupa turneul de la Ostrava, care s-a incheiat duminica, Arina Sabalenka, invingatoarea, a urcat un loc si este pe 11, iar finalista Victoria Azarenka a urcat de pe 14 pe 13.Top 10 WTA este urmatorul:1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.717 de puncte;2. Simona Halep (Romania) - 7.255;3. Naomi Osaka (Japonia) - 5.780;4. Sofia Kenin (SUA) - 5.760;5. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.260;6. Karolina Pliskova (Cehia) - 5.205;7. Bianca Andreescu (Canada) - 4.555;8. Petra Kvitova (Cehia) - 4.516;9. Kiki Bertens (Olanda) - 4.505;10. Serena Williams (SUA) - 4.080. Patricia Tig a urcat de pe locul 57 pe 56, cel mai bun din cariera, cu 1.229 de puncte, Irina Camelia Begu se mentine pe locul 76, cu 932 de puncte, Sorana Cirstea a urcat de pe locul 88 pe 87, cu 839 de puncte, iar Ana Bogdan a urcat o pozitie, pana pe locul 91, cu 805 puncte.Irina Bara a urcat de pe locul 116 pe 115, cel mai bun din cariera, cu 636 de puncte.In Top 200 se mai afla Mihaela Buzarnescu pe locul 133, in mentinere, cu 558 de puncte, Monica Niculescu , pe 142, in mentinere, cu 519 de puncte, Jaqueline Cristian, pe 169, in mentinere, cu 423 de puncte, Elena-Gabriela Ruse, pe 176, in urcare o pozitie, cu 402 puncte si Laura Ioana Paar, care a urcat de pe 199 pe 198, cu 341 de puncte.