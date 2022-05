"Criminalul din Caracal", Gheorghe Dinca, asteptat sa marturiseasca, miercuri, ce s-a intamplat cu Alexandra

Un nou termen in procesul crimelor de la Caracal are loc miercuri, 11 mai 2022, la Tribunalul Olt. Barbatul acuzat ca a rapit, sechestrat, violat si ucis doua adolescente va continua marturia inceputa la termenul trecut, cand a povestit ce s-ar fi intamplat cu prima victima, Luiza Melencu. Cazul care a ingrozit Romania pare inca departe de final. In dosarul "Crimelor de la Caracal", asa cum este acesta cunoscut, martorii propusi au fost deja audiati, dupa aproape doi ani si jumatate de la ... citeste toata stirea