STUDIU. Grupa sanguina poate sa determine severitatea cazurilor de COVID-19, conform cerectatorilor germani

In acest studiu, realizat de cercetatori de la Universitatea Kiel din Germania si publicat in New England Journal of Medicine, se afirma ca persoanele cu grupa sangvina A prezinta un risc cu aproape 50% mai mare de a suferi o forma severa de COVID-19 in comparatie cu pacientii care au alte grupe sangvine.La popul opus, oamenii cu grupa sangvina 0 prezinta un risc cu 50% mai mic de a contracta o forma severa a bolii, potrivit autorilor studiului.Cercetatorii germani, coordonati de Andre Franke, specialist in biologie moleculara, au examinat probe de sange recoltate de la 1.610 pacienti cu COVID-19 aflati la terapie intensiva in spitale din Italia si Spania.Toti pacientii din acest studiu erau conectati la aparate de ventilatie mecanica sau primeau oxigen.In plus, cercetatorii au prelevat in mod aleatoriu mostre sangvine de la 2.205 adulti sanatosi din aceste doua tari, care au constituit grupul de control, cu ajutorul caruia au putut fi facute comparatii in functie de grupele sangvine ale participantilor la studiu."Datorita acestui set mare de date, am identificat regiuni foarte interesante din genom, care cresc sau scad riscul de aparitie a unei forme severe de COVID-19", a declarat un cercetator participant la acest studiu, David Ellinghaus.