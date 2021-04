Seful UPU SMURD Bucuresti anunta o crestere semnificativa a numarului de pacienti cu COVID-19 care trebuie dusi la spital: "Aproape toti au nevoie de oxigen"

"Dincolo de cifrele care nu sunt deloc imbucuratoare, inregistram record dupa record negativ, acest lucru nu arata decat limita sistemului. (...) S-ar putea daca numarul pacientilor creste sa nu mai putem sa avem paturi de terapie intensiva, sa nu mai putem sa avem paturi cu oxigen samd", a declarat Bogdan Oprita duminica, intr-o conferinta de presa.El a aratat ca, din punctul de vedere al echipajelor SMURD care actioneaza in Capitala si Ilfov, numarul cazurilor la care acestea sunt solicitate a crescut cu 30 la suta comparativ cu valul doi al pandemiei. "Daca in valul doi undeva la 50% din pacienti aveau forme usoare si puteau sa mearga la domiciliu, acum greu mai dam drumul la 10% din pacienti. Mai toti pacientii au nevoie de oxigen si au nevoie de oxigen in debit mare", a explciat Oprita.Acesta a povestit ca are colegi care au cerut doua zile de concediu pentru a putea sa doarma, angajatii din sistem fiind epuizati."O alta caracteristica este ca daca in valul doi aveam un anumit numar de pacienti, acum ne confruntam cu o crestere de 50% la pacientii de zona verde, pacienti non-COVID. Deci pe langa acest val care reprezinta o crestere, mai avem si pacientii pe care nu ii putem neglija"; a precizat seful UPU-SMURD Bucuresti Ilfov.Acesta a adaugat ca " oricat de multe paturi la terapie intensiva am face noi, ele se vor umple ". In acest context, Bogdan Oprita face apel la populatie sa colaboreze si sa respecte masurile de prevenire a raspandirii virusului."Pana cand nu va exista o colaborare din partea populatiei, oricat de multe masuri am lua, nu vom putea sa iesim la liman. Trebuie sa intelegeti ca avem o capacitate limitata si ca nu putem sa ne dezvoltam la infinit si la un moment dat s-ar putea sa ajungem la situatia in care sa trebuiasca sa discutam despre modul in care ingrijim astfel de pacienti", a adaugat medicul.