Au vazut cum se aprinde becul pentru prima data in viata lor. "Miracolul" panourilor voltaice in salbaticia Apusenilor FOTO

Statul roman nu a investit suficienti bani pentru a aduce lumina in catunele izolate de pe culmile montane. Acesta este si unul dintre principalele motive pentru depopularea zonei.Una dintre comunele cele mai afectate din punct de vedere a lipsei energiei electrice este Intregalde din judetul Alba. In cele 11 sate ale comunei Intregalde locuiesc 577 de oameni. Mai mult de 20 de gospodarii din satele Modolesti, Iliesti si Popesti nu sunt inca bransate la electricitate.Statul finanteaza prin Administratia Fondului pentru Mediu instalarea de panouri fotovoltaice la locuintele aflate la peste 2 km de reteaua de energie electrica. Problema este ca foarte multe dintre gospodariile neelectrificate se afla in acest interval de pana la 2 kilometri si astfel nu pot beneficia de finantare.Potrivit unei estimari a Ministerului Energiei pe baza datelor colectate de la Consilii Judetene si Prefecturi, in 2018 peste 52,000 de gospodarii nu aveau curent electric, multe dintre acestea aflandu-se in zone izolate. Desi necesare, investitiile pentru conectarea gospodariilor la reteaua de electricitate nu demonstreaza criteriul de eficienta, adica nu aduc beneficii operatorului de distributie, asadar va mai trece mult timp pana cand curentul electric va ajunge si aici.Toate finantarile pentru montarea de panouri fotovoltaice exclud gospodariile care se gasesc la mai putin de 2 km de reteaua de energie existenta. Astfel, aproximativ 9.000 de gospodarii din Romania nu au nici o speranta de a vedea energia electrica.Pentru cinci familii din Intregalde, aflate exact in aceasta situatie, solutia a venit de la o asociatie care aduna bani pentru astfel de proiecte. Pentru prima data in viata lor de pe munte, casele unde-si duc traiul au energie electrica.Sunt familii in varsta, care isi duc traiul de azi pe maine lucrand pamantul si crescand animale pentru a avea cu ce sa traiasca. Lampa cu petrol pe care motii o foloseau pana acum aproape pe tot parcursul zilei pentru iluminatul gospodariei a devenit un simplu obiect de decor, o piesa buna de trimis la muzeu.Asociatia Energia Inteligenta a demarat in urma cu patru luni proiectul "Energie pentru viata", care si-a propus sa adune resurse financiare pentru aducerea luminii in cel putin cinci case vechi din Apuseni."Am dorit sa aducem o raza de speranta acestor oameni, care sunt suficient de departe pentru a nu fi racordati la reteaua de energie electrica, dar prea aproape de aceasta retea pentru a beneficia de finantare pentru montarea de panouri fotovoltaice. Marea lor majoritate sunt oameni in varsta care si-au petrecut intreaga viata in aceste locuri si pentru care traiul in aceste conditii a devenit extrem de greu din cauza varstei inaintate. Pana acum foloseau lampi cu gaz si lumanari pentru a face lumina in case, pentru ei diferenta dintre intuneric si lumina nu o face simpla apasare a unui intrerupator", spune Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, cel care a avut ideea acestui proiect de suflet.In cele patru luni de activitate, asociatia a atras sponsori si a identificat gospodariile care au cea mai mare nevoie de electricitate. Chisalita sustine ca proiectul este unul national si va fi continuat si in alte zone defavorizate. In weekendul 25 - 27 iunie 2021, oamenii asociatiei au urcat in Muntii Trascau si au instalat sistemele de furnizare a energiei electrice. Pentru a ajunge la doua locuinte a fost nevoie sa se apeleze la un car tras de boi, cu ajutorul caruia au fost urcate echipamentele in greutate de 300 de kilograme.Pe langa panourile fotovoltaice, a fost realizat in fiecare locuinta un intreg sistem electric si capacitati de stocare care asigura un consum de energie suficient pentru un frigider, un televizor si trei becuri. In fiecare casa a fost realizata si o retea electrica cu becuri si intrerupatoare. Costul unui astfel de sistem se ridica la aproximativ 2.000 de euro, bani pe care oamenii saraci care locuiesc aici nu ar fi avut de unde sa-i scoata.Primarul comunei, Victoria Moga, a demarat la sfarsitul lunii mai 2021 o procedura de achizitie prin care alte 17 locuinte vor beneficia de panouri fotovoltaice. Acestea sunt situate la mai mult de 2 km de reteaua electrica si pot primi fonduri guvernamentale. Banii sunt acordati de stat prin Administratiei Fondului de Mediu. Proiectul are o valoare de circa 360.000 de lei, fara TVA.