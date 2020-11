Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru telemedicina. Sase servicii medicale vor putea fi accesate de pacienti de la distanta

Care sunt cele sase servicii care pot fi furnizate si prin telemedicina

Decizia a fost luata la solicitarea Ministerului Sanatatii."Criza sanitara fara precedent a impus suplimentarea si diversificarea serviciilor medicale pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate ale populatiei din comunitati, dar si pentru gestionarea eficienta a resurselor umane si financiare din domeniu. Era nevoie de modificarea cadrului legal general care sa dea posibilitatea acordarii asistentei medicale prin telemedicina de catre toate unitatile sanitare publice si private, in beneficiul pacientilor", a declarat Nelu Tataru , ministrul Sanatatii.Potrivit OUG, sunt sase tipuri de servicii ce vor putea fi acordate prin telemedicina. Acestea sunt:a) teleconsultatia;b) teleexpertiza;c) teleasistenta;d) teleradiologia;e) telepatologia;f) telemonitorizarea.Cine poate accesa astfel de servicii medicalePotrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, beneficiarii telemedicinei sunt pacientii care pot avea acces mai rapid la actul medical."Totodata, serviciile de tipul teleradiologiei si al teleconsultatiilor pot contribui la scurtarea listelor de asteptare, pot optimiza utilizarea resurselor si pot ajuta la cresterea productivitatii, ceea ce duce, in final, atat la imbunatatirea asistentei medicale, cat si la o eficienta sporita a sistemului sanitar din Romania, beneficii cu atat mai importante si mai necesare in contextul actual determinat de pandemia generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.De asemenea, telemedicina (furnizarea de la distanta a serviciilor medicale) poate contribui la limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 deoarce se pot limita deplasarile si interactiunile interumane directe, fara limitarea accesului pacientilor la asistenta medicala necesara", a transmis MS.In termen de 45 de zile de la elaborare, Ministerul Sanatatii va elabora normele metodologice generale de punere in aplicare a ordonantei, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, act normativ care va cuprinde:a) specialitatile medicale si lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicina;b) conditiile de organizare si functionare a telemedicinei, pentru fiecare tip de serviciu de telemedicina;c) responsabilitatea stabilirii calitatii serviciului de telemedicina si a verificarii si respectarii ei;d) modalitatea de acordare a serviciilor de telemedicina.