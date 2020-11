Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi a achizitionat prima ambulanta din ultimii aproape 30 de ani

Managerul Bogdan Saramet a declarat ca ambulanta este destinata transportului pacientilor internati la Institutul de Psihiatrie "Socola", inclusiv al celor de la Sectiile Exterioare din Sipote si Barnova. Finantarea, in valoare de peste 324.000 de lei, fara TVA, a fost asigurata de Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, ambulanta este de tip A2, are targa principala cu autoincarcare, scaun transport pacient colapsibil, butelie de oxigen de 10 litri, butelie de oxigen de volum 5 litri, balon de resuscitare adulti, balon de resuscitare copii, aspirator de secretii portabil."Este prima investitie dintr-un lung sir de investitii care vor contribui la cresterea calitatii conditiilor oferite pacientilor internati la Institutul de Psihiatrie Socola Iasi. Pe langa aceasta achizitie, am inceput, de asemenea, renovarea si modernizarea Pavilionului III Femei, iar in perioada imediat urmatoare vom schimba intregul sistem de alimentare cu apa potabila din spital si vom inlocui tamplaria externa de la Compartimentul de Neuropsihiatrie Infantila.Bineinteles, anul viitor vor urma si alte investitii astfel incat institutul sa fie la nivelul asteptarilor pacientilor dar si al celor care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii medicale", a declarat Bogdan Saramet, managerul Institutului de Psihiatrie "Socola" din Iasi.Ultima ambulanta a fost achizitionata de Institutul de Psihiatrie Socola in 1993.