Meteo: Ultima zi de vara, prima zi de toamna

Vremea este frumoasa si duminica, iar ultima zi de august aduce maxime de pana la 30 de grade, valori normale pentru aceasta data din calendar.

Vor fi unele innorari in vestul, nord-vestul tarii si la munte, unde numai cu totul izolat vor fi ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul nu trece de moderat, dar dimineata vor fi conditii de ceata.

Bucurestenii se pot bucura de inca o zi de vara. Duminica debuteaza cu 14-15 grade, dar soarele urca mercurul in termometre la amiaza pana la 28 de grade.

Intabilitatea atmosferica e ceva mai accentuata in Muntii Apuseni si in nordul Carpatilor Orientali, unde norii strang randurile insa doar izolat vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice. Vantul sufla ceva mai alert in sudul Banatului.

La mare va fi o zi calda, cu maxime de 27 de grade, soare generos, vand placut si apa marii va fi perfecta pentru baie.

In sudul tarii, se vor inregistra valori cuprinse intre 27 si chiar 30 de grade in Lunca Dunarii.

Tabloul termic este similar si dincolo de Carpati. Desi va fi ceata dimineata, amiaza vine cu 27 de grade la Timisoara, Arad si Oradea, 25 la Baia Mare, Cluj si Brasov si 26 la Sibiu.

Cald e si in Moldova: vor fi 25 de grade la Suceava, pana la 28 de grade la Focsani si Bacau, 29 la Iasi.

Prima zi a lunii septembrie vine cu temperaturi de vara. Luni se anunta vreme frumoasa, cu maxime de pana la 29 de grade. Norii si soarele impart cerul, dar ploi se vor inregistra doar izolat, in sud-vest.