Ajutor pentru copiii cu autism, care sunt grav afectati de efectele pandemiei

Autismul insemna izolare, imposibilitatea de a comunica sau de a face parte din societate. Cu ajutor si multi ani de terapie de specialitate, copiii au sanse sa fie recuperati.Perioada de izolare ne-a afectat pe toti, in special pe cei mici. Ei nu avut parte de programe de terapie - unii dintre copii au regresat, altii au putut primi ajutor partial prin programele online.Cele doua centre de recuperare ale Autism Voice s-au deschis dupa doua luni de inchidere temporara si suntem fericiti sa putem ajuta din nou copiii, dar avem nevoie de sustinere pentru a continua.Alaturi de partenerii nostri de la Aura Ion Foundation, am creat campania "Fondul de Bine pentru copiii cu autism" pe Facebook.Donatiile ajuta pentru a se continua programele gratuite locale de recuperare pentru copiii din cele doua centre si cei proveniti din familii defavorizate, pentru a achizitiona materiale de protectie si dezinfectant, materiale de lucru si jucarii, si pentru a sustine programele gratuite nationale pentru familiile cu copii cu autism. Si oricine care are cont pe Facebook poate ajuta!, a explicatO parte din povestile copiilor asociatiei pot fi citite aici - https://autismvoice.ro/autism/jurnalul-copiilor/ Lista completa cu produsele igienico-sanitare necesare asociatiei poate fi consultata aici - https://cutt.ly/TyUN5rq Lista completa cu materialele si jucariile necesare asociatiei poate fi consultata aici - https://cutt.ly/8yUN6Da Autism Voice, fondata in 2008, este prima asociatie specializata in recuperarea copiilor cu autism care a introdus in Romania posibilitatea formarii specializate ABA a terapeutilor, iar astazi este singura institutie din Romania care ofera cursuri de formare continua acreditate de catre BACB (Behavior Analyst Certification Board).Autism Voice dispune de doua centre de terapie unde 400 de copii cu tulburari comportamentale de spectru autist sunt ajutati sa se recupereze prin terapia ABA.Totodata, prin Autism Voice, peste 1.200 de parinti au fost prezenti la cursurile gratuite, aproximativ 2.000 de psihologi si specialisti au fost formati in terapia ABA (terapie prin repetitie) si peste 2.000 de cadre didactice au participat la programele de formare.Copiii cu TSA sau tulburari comportamentale, peste 40.000 (diagnosticati) la nivelul intregii tari, au nevoie de sprijinul nostru acum, mai mult ca oricand!