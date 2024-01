Norvegia, lovita de terorism - se poate intampla in Romania? (Opinii)

Norvegia, o tara linistita, pasnica, ocupand frecvent primul loc in topul tarilor cu cei mai longevivi cetateni si cel mai putin stresati. Un stat in care timpul curge fara scandaluri, un spatiu care nu prea da de mancare jurnalistilor locali si nu numai. Numai ca, de vineri, Norvegia nu va mai fi la fel ca inainte.

Tot ceea ce s-a intamplat vineri in tara nordica nu poate fi catalogat inca. Informatiile sunt confuze, se vorbeste despre teroristi islamisti, despre un localnic care ar fi vinovat de toate aceste atrocitati.

Ca o parere personala, cred ca e imposibil ca un atac de o asemenea amploare sa fie opera unui singur dezaxat. Atacurile, desfasurate aproape simultan, in mai multe locuri, ne arata ca totul a fost gandit in cel mai mic amanunt, cu mult timp inainte. De ce Norvegia, insa?

Probabil ca statutul de tara in care nu se intampla nimic notabil a atras atentia teroristilor. Schimbarea de strategie a venit, probabil, ca urmare a imposibilitatii atacatorilor de a recurge la astfel de acte in alte orase mari ale Europei. Tari precum Franta, Marea Britanie, Italia sau Spania sunt mult mai atente la ceea ce inseamna terorism, fiind statele cel mai mult implicate in lupta antiterorista.

Deci, mai ramaneau pentru fanatici tintele reprezentate de tarile care s-au cam culcat pe o ureche, crezand ca ceea ce s-a intamplat acum ceva timp la metroul londonez sau in garniturile de tren madrilene nu poate avea loc in tarile lor atat de lipsite de griji. Oare Romania poate fi o astfel de tinta? Avem noi potentialul de a cotracara astfel de atacuri?

Ads

In Romania se poate intampla orice

La o prima vedere, in Romania se poate intampla orice. Nu mai departe de saptamana trecuta, de sub ochii a zece jandarmi, au fost furate 64 focoase militare destinate catre un export bulgaresc. Evident ca acest eveniment a fost luat mai mult la misto, facandu-se referire mai ales la "focoasele" de pe plaja si la mecanicul smecher care vindea motorina pe sub mana.

Reprezentantii Armatei si ai MAI sareau sa ne linisteasca, spunandu-ne ca aceste focoase nu sunt periculoase daca au cazut pe mana unor neica nimeni, dupa cum presupuneau ei, care nu dispun si de celelalte componente ce le-ar da posibilitatea sa foloseasca echipamentele furate. Si daca hotii nu erau niste neaveniti, iar focoasele erau elementele care lipseau unor profesionisti ai crimei, care detineau deja si celelalte componente pentru a putea folosi ceea ce au furat?

Tara noastra sta prost la capitolul ordine si siguranta publica. Subfinantarea la care a fost expus sectorul politienesc a condus la situatii de neimaginat intr-o tara de nivel european: sate fara politisti, orase in care patrulele MAI au devenit o raritate, comune in care nu exista decat un om al legii. Sa nu mai vorbim de gari si autogari, spatii in care piciorul oamenilor legii nu prea se mai zareste.

Ads

Cine ne apara de "omul rau"?

Romanii inca se amagesc si traiesc cu impresia ca "Ceausescu le-a dat, ma, sa manance la arabii astia si inca sunt prietenii nostri. Uite-i ca studiaza la noi, le dam locuri in facultati. Nu ne fac ei noua una ca asta". Oare? Sa nu uitam ca Romania esta o tara membra NATO, care n-a pregetat sa sprijine toate actiunile aliantei indreptate impotriva extremismului fundamentalist islamic si tiraniei arabe. Chiar daca fregata Regele Ferdinad nu s-a implicat in cine stie ce actiuni militare, simplul fapt ca am anuntat sprijinirea actiunilor impotriva Libiei poate atarna greu de gatul tarii noastre. Sa privim putin si la cei care ne pazesc zi de zi.

In Romania, daca vrei sa intri intr-o institutie publica cu 100 de bombe, intri fara probleme. Daca iti propui sa arunci cine stie ce garnitura de tren in aer sau ti s-a pus pata pe calatorii de la metrou, iti poti face usor mendrele.

In toate aceste locuri vezi omniprezentii bodiguarzi, in fapt oameni trecuti bine de 50 de ani, adunati de prin satele patriei si adusi la munca in oras. De cele mai multe ori, acesti oameni arata obositi, plictisiti si fara chef de a prinde vreun eventual terorist. Doamne fereste, sa fie nevoiti vreodata sa ne apere de "omul rau".