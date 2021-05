Un medic din Mures a facut 150 de endoscopii fara sa poata justifica legal aceste interventii

Conform unui raport al Corpului de Control al Ministerului Santatii citat de Hotnews.ro, Dr. Monica Pantea, a efectuat timp de un an, in perioada ianuarie - decembrie 2019, nu mai putin de 152 de endoscopii digestive inferioare si superioare la acest spital Concret, medicul Monica Pantea, rezident in gastroenterologie pana in luna mai a anului 2019, ulterior medic specialist medicina interna si medic specialist gastroenterologie, este si asistent universitar si doctorand. Coordonatorul lucrarii sale de doctorat este prof. dr. Simona Bataga, sefa Sectiei de Gastroenterologie de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Mures.Simona Bataga conduce sectia de Gastroenterologie a spitalului din anul 2008, fara concurs, ci prin decizii succesive de numire, numiri succesive, ceea ce reprezinta o incalcare a prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, se arata in raportul Corpului de control al Ministerului Sanatatii.Tot din anul 2008, Simona Bataga este conducator de doctorat la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures, iar incepand din 2009 este membru in Comitetul Director al Societatii Romane de Gastroenterologie.