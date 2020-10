CORONAVIRUS Romania. Lista zonelor cu cel mai mare numar de imbolnaviri in ultimele 24 de ore. Cazuri multe in Bucuresti, Iasi si Prahova

Printre judetele aflate in topul cazurilor noi se numara Iasi, cu 164 de persoane diagnosticate in ultimele 24 de ore, Prahova, cu 110 cazuri, si Bacau, cu 99 de cazuri.Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 22.950 si in judetele Suceava - 7.220, Prahova - 7.016, Brasov - 6.970 si Iasi - 6.805, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica.Peste 5.000 de imbolnaviri s-au inregistrat in judetele Bacau - 5.811, Arges - 5.806 si Timis - 5.032, peste 4.000 de cazuri la Galati - 4.983, Dambovita - 4.666, Cluj - 4.495, Neamt - 4.189, Bihor - 4.088, iar peste 3.000 in judetele Arad, Buzau, Constanta, Dolj, Ilfov si Vaslui.Distributia pe judete a cazurilor este urmatoarea:* Alba - 2.630 (52)* Arad - 3.256 (48)* Arges - 5.806 (17)* Bacau - 5.811 (99)* Bihor - 4.088 (41)* Bistrita-Nasaud - 1.734 (-)* Botosani - 1.979 (32)* Brasov - 6.970 (37)* Braila - 2.735 (62)* Buzau - 3.063 (16)* Caras-Severin - 1.709 (4)* Calarasi - 1.042 (32)* Cluj - 4.495 (69)* Constanta - 3.752 (41)* Covasna - 1.466 (0)* Dambovita - 4.666 (69)* Dolj - 3.691 (53)* Galati - 4.983 (68)* Giurgiu - 1.350 (30)* Gorj - 2.278 (9)* Harghita - 1.384 (24)* Hunedoara - 2.855 (18)* Ialomita - 1.527 (30)* Iasi - 6.805 (164)* Ilfov - 4.017 (28)* Maramures - 2.577 (59)* Mehedinti - 1.593 (18)* Mures - 2.497 (82)* Neamt - 4.189 (28)* Olt - 2.231 (1)* Prahova - 7.016 (110)* Satu Mare - 924 (2)* Salaj - 1.113 (3)* Sibiu - 2.955 (51)* Suceava - 7.220 (18)* Teleorman - 1.872 (20)* Timis - 5.032 (52)* Tulcea - 1.094 (6)* Vaslui - 3.763 (74)* Valcea - 3.134 (68)* Vrancea - 2.962 (21)* Bucuresti - 22.950 (418)Alte 138 de cazuri nu sunt atribuite niciunui judet.Pana duminica, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 157.352 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.Citeste si: