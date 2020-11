Excedent de carne de porc, in Europa. Coronavirusul si pesta porcina au dus la scaderea vanzarilor

Germania, cel mai mare producator de carne de porc din UE, a fost exclusa de pe o serie de piete importante din Asia dupa ce in septembrie au aparut cazuri de pesta porcina africana la porcii mistreti. Acest lucru inseamna ca exista un surplus de carne de porc pe continent, dupa ce ultimele restrictii impuse in contextul pandemiei de Covid-19 au facut ca restaurantele sa vanda mai putine snitele si carnati, sustine Bloomberg.Pretul carnii de porc in Germania este cu peste 40% sub nivelul din luna martie, iar preturile la carcase sunt la cel mai redus nivel de dupa 2016. Chiar daca multi alti producatori europeni profita de importurile record de carne de porc ale Chinei, abatoarele din unele tari se confrunta si ele cu restrictii la export. Incetinirile provocate de coronavirus au contribuit si ele la acumularea a sute de mii de porci nevanduti in fermele din Germania.Potrivit Asociatiei crescatorilor de porci din Germania, fermierii pierd aproximativ 60 de euro la fiecare animal, iar unele exploatatii ar putea da faliment fara ajutorul de urgenta al Guvernului.Max Green, analist la IHS Markit, spune ca desi China "absoarbe cantitati uriase de carne de porc, nu este suficient pentru a sustine preturile".Uniunea Europeana este cel mai mare exportator de carne de porc. Restrictiile la export impuse Germaniei inseamna ca fermierii din Danemarca vand mai putini porci tineri peste granita, unde in mod normal sunt crescuti pentru a fi sacrificati. In aceste conditii, abatoarele din Danemarca sunt nevoite sa lucreze si in week-end, si sa angajeze personal suplimentar, pentru a face fata afluxului de porci, spune Jais Valeur, director general la Danish Crown Group.Rupert Claxton, director la firma de consultanta Gira, sustine ca ar putea dura cel putin sase luni pentru ca oferta si cererea sa se echilibreze. La randul sau, China a cerut importatorilor sa isi dezinfecteze toate importurile de produse congelate, ceea ce va complica si mai mult schimburile comerciale."Covidul ramane o necunoscuta. Este foarte dificil sa realizezi un echilibru atunci cand lucrurile sunt intr-o continua schimbare", spune Rupert Claxton.Este posibil ca vanzarile sa isi revina dupa ridicarea restrictiilor si redeschiderea restaurantelor. Cererea pentru exporturi in Asia ramane una puternica, sustine Jais Valeur. De asemenea, Departamentul american al Agriculturii prognozeaza ca in 2021 consumul de carne de porc in UE va creste cu 1,3%, dupa ce in acest an a atins cel mai scazut nivel din ultimele doua decenii.Analistul Rabobank Justin Sherrard este si el de parere ca cererea de carne de porc ar putea sa aiba mai putin de suferit de pe urma restrictiilor din Europa, comparativ cu alte alimente precum carne de pui sau fructe de mare, care se bazeaza mai mult pe restaurante si catering. Cu toate acestea, preturile ar putea sa ramana sub presiune pana cand vanzatorii vor gasi noi piete de export sau vor reusi sa majoreze cererea in sectorul de retail.Citeste si: