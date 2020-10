In Vatra Dornei si Cacica se inchid restaurantele, cafenelele si teatrele, iar masca este obligatorie in jurul scolilor

Totodata, se suspenda activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet, cu respectarea regulilor de distantare si a masurilor de siguranta sanitara.Sursa citata precizeaza ca in CJSU s-a decis si modificarea scenariului de functionare pentru unitati de invatamant din trei localitati ale judetului, respectiv Suceava, Fundu Moldovei si Todiresti.Potrivit sursei citate, vor functiona in scenariul rosu Scoala Gimnaziala "Dimitrie Gusti" din Fundu Moldovei si Scoala Gimnaziala din Todiresti, in ambele UAT-uri incidenta cazurilor de infectare fiind mai mare de 3, dar si la Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" din Suceava, unde s-au inregistrat noua cazuri pozitive la nivelul unitatii de invatamant.Conform informarii Prefecturii Suceava, toate administratiile publice locale din judet vor intensifica masurile de prevenire a raspandirii riscului epidemiologic in cadrul locatiilor in care exista un aflux mare de persoane - piete targuri , expozitii etc., asigurand masurile necesare pentru stabilirea a minimum doua fluxuri functionale (acces si evacuare persoane) in cadrul obiectivelor, asigurarea punctelor de triaj epidemiologic la accesul in obiective (controlul temperaturii cu termometre noncontact, verificarea purtarii mijloacelor individuale de protectie), limitarea accesului persoanelor prin temporizare, astfel incat sa se asigure distantarea sociala de minimum 2 metri intre persoane, respectiv minimum 4 mp/persoana, asigurarea unor puncte de dezinfectie a mainilor in cadrul acestor locatii, monitorizarea respectarii de catre participanti a conduitei preventive in domeniul epidemiologic, precum si alte masuri stabilite prin hotarari ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta.