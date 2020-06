Inca 86 de milioane de copii vor ajunge anul acesta sa traiasca in saracie, din cauza efectelor economice ale pandemiei

Ziare.

com

Analiza subliniaza faptul ca, in lipsa unor masuri urgente pentru protejarea familiilor fata de greutatile financiare provocate de pandemie, numarul total al copiilor care traiesc sub limita saraciei, in tarile cu venituri mici si medii, ar putea ajunge la 672 de milioane pana la finalul anului. Aproape doua treimi dintre acestia traiesc in Africa Subsahariana si Asia de Sud.Tarile din Europa si Asia Centrala ar putea inregistra cea mai semnificativa crestere, de pana la 44% in regiune. America Latina si Caraibe ar putea inregistra o crestere de 22%., a declaratSalvati Copiii si UNICEF avertizeaza ca impactul crizei economice globale cauzate de pandemie si de politicile de combatere este dublu. Pierderea imediata a veniturilor inseamna ca familiile au mai putine posibilitati de a-si asigura nevoile de baza, inclusiv alimente si apa, de a avea acces la asistenta medicala sau la educatie, iar riscul de casatorii timpurii, violenta, exploatare si abuz la care pot fi expusi copiii creste. Cand apare o contractie fiscala, pot scadea atat accesul, cat si calitatea serviciilor de care depind familiile.Pentru familiile cele mai sarace, lipsa accesului la servicii de asistenta sociala sau masuri compensatorii le limiteaza si mai mult capacitatea de a respecta masurile de preventie si distantare fizica, ceea ce sporeste riscul de expunere la infectie a acestora., a spusInainte de pandemie, la nivel global, doua treimi dintre copii nu aveau acces la nicio forma de protectie sociala, iar familiile nu puteau sa faca fata socurilor de natura financiara, perpetuand astfel cercul vicios al saraciei intergenerationale. Numai 16% din copiii din Africa beneficiaza de protectie sociala.Sute de milioane de copii sufera de saracie multidimensionala - asta inseamna ca nu au acces la servicii de sanatate, educatie, alimentatie corespunzatoare sau o locuinta adecvata - ceea ce reflecta, de cele mai multe ori, investitiile inechitabile pe care guvernele le fac pentru serviciile sociale.Pentru copiii care traiesc in tari deja afectate de conflicte si violenta, impactul acestei crize va spori si mai mult riscul de instabilitate si de saracie in familie.Regiunea Orientului Mijlociu si a Africii de Nord, unde traiesc cei mai multi copii in dificultate din cauza conflictelor, are cea mai ridicata rata a somajului in randul tinerilor, in vreme ce aproape jumatate din copiii din regiune traiesc in saracie multidimensionala.Pentru a aborda si diminua impactul COVID-19 asupra copiilor din gospodariile sarace, Salvati Copiii si UNICEF solicita o extindere rapida si pe scara larga a sistemelor si programelor de protectie sociala, inclusiv transferuri de numerar, hrana la scoala si prestatii pentru copii - acestea fiind investitii esentiale care raspund nevoilor financiare imediate si asigura tarilor baza necesara pregatirii pentru viitoarele socuri.Guvernele trebuie sa investeasca si in alte forme de protectie sociala, politici fiscale, interventii privind ocuparea fortei de munca, precum si interventii pe piata muncii, menite sa sprijine familiile.Aici se include si extinderea accesului universal la asistenta de sanatate si alte servicii de calitate, precum si investitii in politici favorabile familiilor, cum ar fi concediul platit si asigurarea ingrijirii copilului.De la inceputul pandemiei de COVID-19, multe tari si-au extins deja programele de protectie sociala. De exemplu:● In Indonezia, programul Kartu Sembako, care asigura asistenta lunara in numerar pentru nevoile de consum de baza ale unei familii, s-a extins pana la 20 de milioane de persoane.Asistenta lunara in numerar pentru familii a crescut de la 150.000 Rupii la 200.000 Rupii.● Mongolia, guvernul, in cadrul Programului financiar pentru copii, a crescut alocatia lunara de cinci ori, de la 20.000 tugrik (moneda mongola) pe luna la 100.000 tugrik, pentru o perioada de 6 luni.● In Argentina, Programul universal de alocatii pentru copii a asigurat o crestere de 3.100 de pesos argentinieni (47 dolari SUA) pentru beneficiarii actuali.● Iar in Africa de Sud, o serie de scheme de protectie sociala, inclusiv Grantul de sprijin pentru copii, de care beneficiaza 12,8 milioane de copii, au fost si ele suplimentate.● In Georgia, Programul de asistenta sociala orientata va fi suplimentat temporar pentru a sprijini un plus de 70.000 de familii; de asemenea, va asigura suplimentar 100 de lari georgieni pe luna (31 dolari SUA) pentru 21.000 de familii cu trei sau mai multi copii, pe o perioada de 6 luni.● In Armenia, familiile eligibile inscrise in programul de prestatii pentru familii vor primi un spor de 50% din prestatia respectiva.● In Columbia, guvernul a creat Programul de solidaritate a veniturilor, pentru a asigura transferul de numerar catre familiile care nu beneficiaza de niciunul dintre programele guvernamentale nationale. Incepand cu 21 mai, peste 2 milioane de familii vulnerabile au beneficiat de un transfer de 320.000 de pesos (echivalentul a 81 de dolari SUA) in doua transe egale, pentru martie si mai.● In Peru, guvernul acorda bonusuri de solidaritate gospodariilor rurale, lucratorilor independenti si familiilor vulnerabile, precum si o obligatiune universala noua pentru 6,8 milioane de gospodarii. Trebuie sa se acorde o atentie speciala celor care locuiesc in zone indepartate, populatiilor indigene si migrantilor.Salvati Copiii crede intr-o lume in care toti copiii supravietuiesc, au sansa sa invete si sunt protejati impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii. 