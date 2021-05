Arhiepiscopia Tomisului sustine ca nu exista doctorate plagiate coordonate de IPS Teodosie

Arhiepiscopia Tomisului a reactionat marti, printr-un comunicat de presa, la acuzatiile aduse Scolii Doctorale de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius."Conducatorii de doctorat nu au studenti-doctoranzi peste limita legala. Conform articolului 19 din Regulamentul institutional de organizare a studiilor doctorale in cadrul Universitatii << Un conducator de doctorat poate indruma la UOC maximum 20 doctoranzi, indiferent de stadiul in care se afla studentii-doctoranzi >> . Actualmente, IPS Teodosie are 17 doctoranzi, iar ceilalti profesori nu depasesc limita de 20 de doctoranzi, cum eronat a fost prezentat public", a transmis Arhiepiscopia Tomisului.Sursa citata a mentionat ca IPS Teodosie a avut invalidate opt teze de doctorat de catre CNATDCU, dar nu toate deciziile sunt definitive."Referitor la invalidarile prezentate public, din anul 2016 si pana in prezent, IPS Teodosie, ca indrumator, a avut invalidate un numar de opt teze de doctorat, conform deciziei intai a CNATDCU, adica nu sunt invalidate definitiv. In aceasta faza, CNATDCU propune diferite modificari necesare tezelor, dupa care tezele sunt reanalizate. Din cele opt teze, doua au fost deja confirmate pozitiv si doctoranzii au primit titlul de doctor, cinci sunt in curs de modificare, urmand a fi reanalizate si doar una a fost invalidata definitiv, CNATDCU considerand ca teza nu a fost modificata corespunzator", a explicat Arhiepiscopia Tomisului.Aceasta a mentionat ca nu exista doctorate plagiate sub indrumarea IPS Teodosie."Softul antiplagiat determina ce procent dintr-o teza constituie similitudine, iar ghidul de interpretare mentioneaza ca suspiciunea de plagiat incepe de la un procent de 5% din teza. In cazul tezelor coordonate de catre IPS Teodosie, nici una dintre teze nu a depasit procentul de 5%, altfel n-ar fi putut pleca catre CNATDCU. In concluzie, nu exista noua doctorate plagiate, sub indrumarea IPS Teodosie, cum iarasi eronat s-a afirmat public", a mai transmis Arhiepiscopia Tomisului.Consiliul de Administratie al Universitatii Ovidius din Constanta a hotarat, marti, infiintarea unei comisii de analiza pentru verificarea activitatii Scolii Doctorale de Teologie. Decizia a fost luata dupa ce in raspunsul dat Arhiepiscopiei Tomisului de catre Patriarhie privind infiintarea Mitropoliei este amintita problema calitatii tezelor doctorale de aici, printre neregulile semnalate aflandu-se teze plagiate sau teze conduse de profesori care nu legatura cu disciplina pe care o predau."In cadrul sedintei Consilului de Administratie desfasurata astazi, 25.05.2021, a fost discutata si situatia semnalata de catre presa cu privire la activitatea Scolii Doctorale de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta. Consiliul de Administratie a hotarat infiintarea unei comisii de analiza, la nivel de universitate, cu scopul examinarii cu celeritate a acestei situatii", a transmis Universitatea Ovidius.In raspunsul transmis de catre Patriarhie la solicitarea Arhiepiscopului Tomisului de infiintare a Mitropoliei Tomisului si publicat de G4Media se precizeaza si faptul ca raportul de activitate a Comisie de Teologie din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru perioada septembrie 2020 - ianuarie 2021 a evidentiat cele mai mari probleme din punct de vedere al calitatii tezelor doctorale si al onestitatii stiintifice se regasesc la Scoala Doctorala a Facultatii de Teologie Ortodoxa cadrul Universitatii Ovidius Constanta.Astfel, printre problemele semnalate se numara teze plagiate, teze conduse de profesori care nu legatura cu disciplina pe care o predau si pentru care nu au expertiza academica, deficiente de redactare a textului, incompleta si viciata folosire a bibliografiei, reluarea unor teme care au fost deja cercetate.