Elena Lasconi i-a concediat pe sefii Politiei Locale si ai pietei din Campulung Muscel: Acesti oameni nu si-au facut treaba

Lasconi a declarat, pentru Adevarul.ro , ca seful pietei centrale si seful Politiei Locale nu au rezolvat problema pietei din oras, iar aceasta functiona in afara regulilor stabilite, fara dezinfectant sau termometre."Din punctul meu de vedere, acesti oameni nu mai trebuie sa fie in functie, insa trebuie urmate toate caile legale. Acesti oameni nu si-au facut treaba. (...) Seful pietei din Campulung Muscel trebuia sa inchida piata pana la respectarea tuturor regulilor, iar el nu a facut acest lucru. Nici Politia Locala nu si-a facut treaba, am gasit un politist local care era buimac, pe undeva pe langa piata", a declarat Elena Lasconi.Elena Lasconi spune ca piata centrala va fi redeschisa luni, 16 noiembrie, dupa ce vor fi luate toate masurile.