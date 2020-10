AUDIO Marius Balo, profesorul roman inchis intr-o inchisoare din China cere mila autoritatilor romane: "Sunt perfect constient ca nu am niciun drept sa va cer sa faceti acest sacrificiu"

Este nevoie ca doi politisti sa mearga dupa el in China, pentru a se putea intoarce acasa. "Pentru a putea reveni acasa este absolut necesar ca 2 ofiteri de politie, din Romania, sa vina sa ma preia de-aici din Shanghai. Problema este ca odata ajuns aici vor trebui sa astepte 2 saptamani intr-un hotel, perioada de carantina, inainte de a ne putea reintoarce impreuna in tara, unde e foarte probabil sa ii astepte o noua perioada de izolare ".Marius Balo a ajuns in China in anul 2010, ca expert in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie New Oriental din Beijing. In 2014, insa, romanul a fost arestat pentru o presupusa infractiune de frauda contractuala. Lui Balo i s-a imputat ca in schimbul a 80 de dolari ar fi ajutat o retea infractionala sa insele statul chinez cu aproximativ 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro).Marius Balo, a facut un nou apel catre autoritatile din Romania, miercuri, 28 octombrie, dupa ce, la mijlocul lunii octmobrie i s-a permis sa aiba o discutie telefonica cu singura ruda in viata, unchiul sau, Ioan Felecan. Cu aceasta ocazie, Marius Balo a transmis un mesaj audio catre autoritatile romane pentru a-l transfera acasa, apeland la mila ofiterilor care ar trebui sa mearga dupa el in China."Domnilor ofiteri, sunt perfect constient ca nu am niciun drept sa va cer sa faceti acest sacrificiu pentru mine. Cu toate ca au trecut aproape 7 ani de cand astept si visez sa ajung in sfarsit acasa. Aceasta este pana la urma crucea mea, responsabilitatea mea. (...) Intrebarea insa care imi ravaseste sufletul este cum de imi permit sa va cer eu asa ceva? Cu ce inima ii rog eu pe 2 necunoscuti, pe 2 oameni pe care nu i-am intalnit niciodata, sa aiba mila de mine. Cand eu mai inainte de cele mai multe ori nu am fost in stare sa am mila nici de cei apropiati mie, atunci cand au avut nevoie de ajutorul si de sprijinul meu. (...) Acum insa iata ca pozitiile s-au inversat si eu sunt cel care are nevoie de mila. Astea sunt legile lui Dumnezeu. Nu stiu ce sa spun, decat ca de-aproape 7 ani aici, am ajuns sa inteleg ca exista 2 tipuri de suferinte in lumea asta: suferinta care doare si suferinta care schimba...", a spus Marius Balo.Totodata, Curtea de Apel Cluj a recunoscut in luna octombrie 2019 hotararea de condamnare pronuntata de instanta chineza si a dispus transferul lui Marius Balo intr-un penitenciar din Romania."La data de 09.01.2020, s-a comunicat faptul ca Ministerul Justitiei al Republicii Populare Chineze si-a dat acordul la transferarea domnului Balo Marius, fiind indeplinite toate conditiile pentru a se trece la etapa urmatoare, respectiv demersurile de preluare din China de catre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Afacerilor Interne." afirma Ioana Bonda, avocat Iordachescu & Asociatii.Statul chinez a fost de acord cu transferul lui Marius Balo in Romania. Acum, le revine autoritatilor din Romania sa faca urmatoarea miscare.In cadrul convorbirii telefonice avute cu unica sa ruda in viata, Marius Balo i-a relatat ca i-au fost efectuate analizele de sange, demers necesar in vederea transferarii sale in Romania."Era extrem de fericit ca in sfarsit se apropie momentul mult visat si mult dorit, acela de a reveni in tara sa." afirma Ioan Felecan."Din luna ianuarie (a.c.) si pana in prezent autoritatile romane nu au intreprins niciun demers in vederea aducerii in Romania a cetateanului roman Marius Balo. Este de neconceput ca statul sa nu se implice in mod activ in aceasta chestiune, adoptand o pozitie pasiva si de nepasare. Nu e admisibila o astfel de manifestare! Statul ar trebui sa intervina in baza unor legi si drepturi pe care le-avem fiecare. Iubitii mei,a trecut iata mai bine de un an de zile de cand v-am vorbit ultima oara, de-aici din adancul de departe. S-au intamplat multe de-atunci. La inceputul acestui an, transferul parea rezolvat, urma sa revin in tara in martie, insa s-a intamplat pandemia asta, care a dat toate planurile peste cap. A inchis granitele, au anulat zborurile. Mi s-a spus sa astept. Am asteptat. Mi-am zis ca au trecut aproape 7 ani, mai pot astepta cateva luni. Apoi in urma cu 2 saptamani am primit vesti de-acasa.Mi s-a spus ca da intr-adevar acum s-au reluat zborurile si s-au redeschis granitele, insa din pacate a aparut o noua problema. 