Ioana Mihaila, despre decesele de coronavirus: S-ar putea ca niciodata sa nu stim cate persoane au decedat de COVID in aceasta pandemie

Mihaila a fost intrebata, miercuri seara, la Europa FM, despre raportul referitor la decesele de coronavirus si s-a referit doar la cel preliminar, prezentat deja: "Raportul prelimiar arata ca raportarea in diverse baze de date nu a dat rezultate similare. Cam asta a fost concluzia. Nu as ajunge la cifre inca".Intrebata daca este asa cum relateaza presa ca ar fi cel putin 5.000 de decese in plus fata de cele inregistrate oficial, ministrul Sanatatii a afirmat: "M-as feri sa spun ca se adauga morti, sau ca se scad morti sau ca se ascund morti. Concluziile pe care le avem ca urmare a raportului preliminar arata ca, in diferite baze de date, prin diferite metode de raportare, s-au obtinut rezultate diferite. S-ar putea ca niciuna dintre ele sa nu ne dea un rezultat exact, asa cum s-ar putea ca nicodata sa nu stim cate persoane au decedat de COVID in aceasta pandemie. Fie ca nu au fost raportate corect, fie ca nu au fost inregistrate corect, fie ca nici macar nu au fost diagnosticate".Raportul final referitor la decesele de coronavirus va fi prezentat joi, intr-o conferinta de presa.