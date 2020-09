Primele masti gratuite au ajuns la beneficiari: "Ce sa fac cu ele? Altceva nu poate sa-mi dea?"

La Iasi, circa 10% din populatia judetului va primi cate 30 de masti pe luna. Exista oameni care au venituri atat de mici, incat nu isi permit sa le cumpere. Insa, daca unii le vad ca pe o solutie salvatoare, altii nu sunt convinsi nici acum de utilitatea lor si ar prefera sa primeasca orice altceva gratis, potrivit Digi24 Vasile Roman si-a cusut singur cateva masti pentru a se putea proteja atunci cand iese in sat dupa cele necesare. Din pensia mica, de doar cateva sute de lei, nu si-a permis, in cele 6 luni de pandemie, mai mult de doua masti chirurgicale pe luna."Asta? Da, eu am facut-o! Pai, da' ce sa fac?! Am facut-o, o spal, mai am inca de rezerva vreo doua", spune Vasile Roman, un pensionar, despre masca din panza pe care o poarta."Spune ca trebuie schimbate la cateva ore, e foarte complicata treaba. Ma spal, sa schimb masca, iar sa ma spal, sunt probleme deficitare. Ce pot sa zic! Mai bine stau in curte!" - le-a spus pensionarul reporterilor Digi24.Vestea ca persoanele cu venituri mici vor primi de la Guvern cate 30 de masti pe luna nu i-a incantat pe toti. "Da' altceva nu poate sa-mi deie?" spune o femeie.O alta vecina sustine ca nu umbla nimeni cu masti. "N-ai ce face cand intri intr-un magazin ca, na... Dar in rest, nu poarta nimeni masti! Dar nu ai pentru ce. Pai cum? Eu merg cu masca prin ograda sau ies in strada cu masca? Nu!", explica femeia.Functionarii primariilor din judetul Iasi au stat la rand pentru a lua mastile de protectie pentru nevoiasi. Unul dintre acestia a explicat cine primeste masti de protectie din partea statului. "Avem pensionarii care au pensii pana intr-o mie de lei, lor li se acorda aceste masti, beneficiarii de alocatii de sustinere a familiei, venit minim garantat si cei cu ASF-uri, alocatii de sustinere a familiei. Au minim pe economie si majoritatea au un singur salariu in casa"La Iasi, o persoana din 10 va primi aceste masti gratuite. Sunt putin peste 100.000 de beneficiari, principalul criteriu fiind legat de veniturile reduse si imposibilitatea acestor oameni de a-si cumpara masti de protectie.Peste 3 milioane de masti au ajuns deja in Iasi, necesarul pentru septembrie.