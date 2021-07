Copil de trei ani, in stare grava dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc

"In dupa-amiaza aceasta, politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati prin apelul 112 de un medic in cadrul Spitalului Orasenesc Rovinari, cu privire la faptul ca, la unitatea spitaliceasca s-a prezentat o femeie de 31 de ani, din localitate, impreuna cu fiul sau, de 2 ani si 9 luni, despre care mama sa a comunicat ca a cazut de la et. 4, din imobilul unde locuiesc", a transmis, miercuri seara, IPJ Gorj.Echipa operativa care a constatat ca, in timp ce copilul se afla la domiciliu impreuna cu mama sa, fiind lasat nesupravegheat, a cazut pe gemul sufrageriei de la et. 4 al blocului.Copilul s-a urcat pe geamul care era deschis, dupa ce, in prealabil, s-a urcat pe un ATV de jucarie."Baietelul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Orasenesc Rovinari, unde i s-au acordat ingrijiri medicale de specialitate, ulterior fiind transportat cu un echipaj medical la Spitalul Judetean nr. 1 Craiova, unde urmeaza sa-i fie efectuate investigatii suplimentare", au mai transmis politistii.Acestia au precizat ca s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.