VIDEO Un tata a fost arestat dupa ce si-a inchis copiii in casa si i-a lasat nesupravegheati

Cazul barbatului din comuna Cerat a fost descoperit in timp ce angajatii DGASPC Dolj efectuau o ancheta sociala la locuinta barbatului, potrivit Stirile TVR Sotia acestuia se afla dupa gratii, iar alti doi copii sunt in grija asistentilor maternali. Cand au ajuns la locuinta barbatului, angajatii DGASPC au gasit trei fete de 3, 4 si 6 ani, inchise in casa.Barbatul in varsta de 39 de ani a fost prezentat instantei de judecata care a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile. El este acuzat de lipsire de libertate in mod ilegal si rele tratamente aplicate minorului.