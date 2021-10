Mesajul dur al unui medic, pentru români: „Fain că v-ați ținut tari și nu v-ați vaccinat. Acum urmează să muriți de foame”

Medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook care sunt în opinia sa, principalele motive ale eșecului vaccinării din România.

Potrivit Sandrei Alexiu, principalii vaccinatori din România, mdicii de familie, au fost ignorați de politicieni și li s-a întors spatele. „Ce face politicul? Ignoră complet acest lucru și nu dă vaccin medicilor de familie decât prin aprilie-mai când se cam terminase dorința naturală și educată de vaccinare și a început să scârțâie campania oficială. Între timp noi programasem deja în platformă cam toată populatia dornică de vaccinare, pe mulți chiar după 2 noaptea când apăreau locuri în centrele unde lucram în afara contractelor cu casa de asigurări.

Politicul supărat începe să lase colțurile gurii, să ridice sprâncenele și să țipe că de ce nu se implică medicii de familie, că a băgat bani în asta... Circa 40 de lei brut per vaccin per medic, în timp ce 100 de lei per bonuri de masa per persoană vaccinată pe care să le distribuie.... Cin'să fie, poliția sau musafirii!?! Exact, medicii de familie... A și ca să nu vă plictisiți, luați toți pacienții din nou la telefon om cu om ca să ii convingeți să se vaccineze...”, arată medicul.

Sandra Alexiu a mai arătat că în timp ce statele europene se deschid ca urmare a ratei mari de vaccinare, România riscă să fie evitată de turiștii străini.

„Toată lumea vaccinată la vest de noi se deschide, nouă pe analfabetismul funcțional o să ne moară și turismul, că oricât de atractiv ar fi Dracula, nu o să vrea nimeni să vină să ia virusul daco-mutant direct de la sursă, așa că dragi români, fain că v-ați ținut tari și nu v-ați vaccinat, acum urmează să muriți de foame, care ați scăpat de boală și nestriviți la pelerinaje”, mai scrie medicul, pe Facebook.