Aproape 90% dintre studentii de la Universitatea de Medicina din Cluj s-au vaccinat anti COVID. Rectorul Anca Buzoianu: "Nu putem sa riscam sa-i lasam langa pacienti"

"Nu este o regula, fiindca se gasesc solutii alternative, sa fie testati, eventual inainte, dar nu putem sa riscam sa-i lasam langa pacienti si sa infecteze pe cineva. Ma refer la cei din anii mari, care au contact direct cu pacientii. Oricum avem un procent semnificativ de studenti care s-au vaccinat si care au inteles importanta vaccinului. E cea mai rapida si cea mai sigura metoda de a ajunge la o oarecare normalitate", spune rectorul UMF pentru g4media.ro Anca Buzoianu a mai precizat ca aproape toti studentii de la medicina generala s-au vaccinat si exista un procent mai mic la specializarile medii."Medicii nu au retineri in Cluj, in general, nici in spitale. Exista anumite retineri in cadrul personalului mediu, auxiliar, dar medicii stiu importanta vaccinului. Ei trebuie sa dea un exemplu si o fac", a mai spus rectorul UMF Cluj.Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie mai spune ca studentii din anii mai mari care nu se vaccineaza, nu vor intra in spitale.Citeste si: