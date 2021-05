Tanar din Bihor, vaccinat de ministrul Sanatatii, in cabinetul unui medic de familie: "Cati ani ai? Esti inca la liceu?" VIDEO

Ioana Mihaila vaccineaza, sambata dimineata, la cabinetul medicului de familie din localitatea bihoreana Osorhei.Unul dintre pacientii carora le-a administrat serul ministrul Sanatatii este un tanar de 19 ani. Ioana Mihaila a schimbat cateva cuvinte cu acesta, inainte de imunizare, intrebandu-l, printre altele, daca are emotii legate de vaccinare.La final, ministrul si tanarul si-au multumit reciproc, iar tanarul a primit adeverinta de vaccinare si o insigna cu mesajul "M-am vaccinat".Tot in cursul zilei de sambata, Ioana Mihaila are programata si o vizita la centrul de vaccinare drive-thru deschis in parcarea unui centru comercial din Oradea.